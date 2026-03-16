Palacio de Granda: Aprendizaje, Valores y Crecimiento Juntos

Cada niño, un mundo por descubrir

En Palacio de Granda , creemos que cada niño es único. Por eso acompañamos a nuestros alumnos de manera personalizada, ayudándoles a conocer sus emociones, gestionarlas y transformarlas en fortaleza. Aquí aprenden a desarrollar empatía, respeto y resiliencia, mientras crecen rodeados de un ambiente que fomenta la amistad, la colaboración y la convivencia positiva.

Más allá de la excelencia académica, en el Palacio de Granda inculcamos valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y la empatía. Estos principios se viven día a día a través de proyectos colaborativos y actividades que fortalecen habilidades socioemocionales, preparando a nuestros alumnos no solo para la escuela, sino para la vida personal y profesional que les espera.

Y no caminamos solos: las familias son parte esencial de este viaje. Mantenemos una relación cercana y constante, escuchando, compartiendo y colaborando para que cada niño pueda desarrollarse plenamente, sintiéndose seguro, apoyado y querido en cada paso de su camino.

Filosofía Educativa: Aprender Haciendo

El enfoque pedagógico del Palacio de Granda se basa en el aprendizaje experiencial y práctico, donde los alumnos son protagonistas activos de su educación. La institución promueve la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad, fomentando un ambiente de respeto, diversidad y empatía. Su objetivo es formar ciudadanos globales con una profunda conciencia social y ética.

Infraestructura y Recursos de Vanguardia

El colegio cuenta con instalaciones modernas y seguras que potencian el desarrollo integral de los estudiantes. Sus aulas están equipadas con tecnología de última generación, mientras que los laboratorios, bibliotecas y espacios deportivos garantizan un entorno de aprendizaje dinámico y estimulante. Estas características aseguran una formación completa que abarca tanto el ámbito académico como el físico y emocional.

Alumna de la etapa de infantil / NESTOR FERNANDEZ

Un Proyecto Educativo Adaptado a Cada Etapa

Palacio de Granda ofrece un recorrido educativo desde Infantil hasta Bachillerato, adaptando su enseñanza a las necesidades de cada etapa:

Infantil: En esta fase inicial, los niños aprenden idiomas de manera natural y vivencial, potenciando su desarrollo cognitivo y comunicativo.

Primaria: Se consolidan las bases lingüísticas y académicas mediante una enseñanza estructurada y personalizada.

Secundaria: Se introduce un enfoque más técnico y especializado, preparando a los alumnos para su futuro académico y profesional.

Bachillerato: Se refuerza el conocimiento en idiomas y materias clave para aquellos que desean continuar su formación en universidades nacionales e internacionales.

Bilingüismo e Internacionalización

El colegio ofrece un entorno bilingüe con inmersión lingüística en inglés y la posibilidad de estudiar un tercer idioma (francés o alemán) desde 3.º de Primaria. Además, como centro examinador de la Universidad de Cambridge, los alumnos pueden obtener certificaciones oficiales que refuerzan su perfil internacional. Su pertenencia al grupo International Schools Partnership (ISP) les brinda oportunidades de intercambio y colaboración con estudiantes de otros países.

Innovación y Tecnología en la Educación

Palacio de Granda es un referente en educación digital, siendo el primer colegio privado en Asturias certificado como "Escuela Referente Google for Education" y una de las primeras instituciones en España en obtener la distinción. La integración de herramientas como Google Classroom permite una enseñanza interactiva y eficiente, colocando al colegio a la vanguardia de la innovación educativa.

Compromiso con el Bachillerato Internacional

El colegio ha sido reconocido como "Colegio Solicitante" para implementar el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB). Este programa fomenta la indagación, el aprendizaje significativo y la formación de ciudadanos con una mentalidad global, alineándose con la visión del colegio de ofrecer una educación de alto nivel con estándares internacionales.

Reconocimientos y Prestigio

Gracias a su destacado modelo educativo, el colegio ha sido reconocido en prestigiosos rankings educativos:

Revista Forbes: Incluido entre los 100 mejores colegios privados de España 2026.

MiCole: Elegido entre los mejores colegios de España, mejores colegios privados y mejores colegios de Asturias en 2026.

El Español: Destacado en el "Top 50 Sobresalientes" de mejores colegios de España.

Un Futuro Prometedor para sus Alumnos

El modelo educativo del Palacio de Granda garantiza que sus alumnos no solo alcancen la excelencia académica, sino que también se conviertan en individuos preparados para liderar en un mundo globalizado. Su combinación de innovación, valores y calidad educativa lo convierte en una de las mejores opciones para familias que buscan una formación integral y de alto nivel para sus hijos.

En la PAU 2025, todos los alumnos de Palacio de Granda aprobaron con éxito, destacando no solo por el 100 % de aprobados, sino también por una media de calificaciones significativamente superior a la de Asturias. Una proporción notable de estudiantes alcanzó notas altas entre 9 y 10, duplicando la media regional y demostrando el compromiso del colegio con la excelencia académica, la preparación personalizada y el desarrollo integral de cada alumno, situándose claramente por delante de otros centros de la región.