Pelayo Muñiz, confitero de Rialto y creador del tercer mejor bombón artesano de Asturias: "Tiene cuatro texturas, algo que no se suele encontrar en bombonerías, porque lleva mucho trabajo y es más costoso"

En pleno año de su centenario, la histórica Confitería Rialto vuelve a demostrar que la tradición y la innovación pueden ir de la mano. El confitero Pelayo Muñiz, responsable de I+D+i de las moscovitas, ha logrado el tercer puesto al mejor bombón artesano de Asturias con "Parcha", una creación exótica inspirada en un viaje a Puerto Rico. Una pieza sorprendente que combina sabores poco habituales en la bombonería clásica y que convierte cada bocado en un pequeño viaje tropical desde el corazón de Oviedo.

El confitero de Rialto muestra los bombones premiados. / Rialto

¿Qué significa para la confitería haber conseguido el tercer puesto al mejor bombón artesano de Asturias?

Es un orgullo poder enseñar el título y exponerlo en la vitrina de la tienda. Sobre todo, que la gente lo vea y que se hable de nosotros.

¿El establecimiento esperaba este reconocimiento con “Parcha” o fue toda una sorpresa?

El bombón estaba muy trabajado. Además, ya me había presentado otras veces al concurso, quedando primero con otra empresa. Estuve participando como jurado un año y sabía por dónde podían ir los tiros. No me esperaba ganar, pero aun así quedamos terceros y estoy contento.

¿Qué importancia tiene la innovación en una confitería con tradición?

Mucha, tanto que me encuentro justo trabajando en la sección de I+D. Llevo un año elaborando Moscovitas en un puesto de investigación de desarrollo para la empresa.

"PARCHA" tercer mejor bombón de Asturias 2026 / Confitería Rialto

¿Cuál fue la inspiración principal para titular al bombón “Parcha”?

Pues me inspiré en un viaje a Puerto Rico que hice hace un mes, mes y medio. Allí, "parcha" o "parchita" significa "maracuyá" o "fruta de la pasión", como la llamamos aquí. Y como el bombón lleva este ingrediente, se me ocurrió ponerle ese nombre. Así con un toque un poco diferente.

¿Cómo nació la idea de combinar maracuyá, tomillo, avellana chocolate y café en una sola pieza?

Después de hacer varias pruebas y muchas combinaciones, sabía que quería agregar un sabor ácido, pero también un toque un poco torrefacto, como el café. Quería encontrar un sabor que te dejara una sensación final. Además de añadir un componente goloso, como es un fruto seco, por ejemplo la avellana. Y por último, incorporar una pincelada floral con el tomillo. En fin, un mix como si fuera más o menos un cóctel, pero todo en un mismo bombón. Me di cuenta de que combinaba bien y fue haciendo pruebas hasta que me gustó.

¿Cuál fue el mayor reto técnico al equilibrar sabores tan intensos y distintos?

Que se notara bien cada uno de los ingredientes. Sobre todo, que destacara algo la avellana, porque que el resto de ingredientes ocultaban todo su regusto y el fruto seco era lo que menos sabía. Ahí estuvo el verdadero reto. Tuve que agregarle bastantes componentes de avellana y aun así todavía no sabía del todo. Fue bastante complicado.

¿Cuánto tiempo conllevó perfeccionar la receta?

Dos semanas fácilmente.

¿Qué buscaba transmitir al jurado y al público con esta combinación?

Que tuvieran ganas de comer otro y que no fuera nada empalagoso. Que fuera ácido, amargo y un poco goloso. Que comieran uno y tuviesen hueco para otro.

"Parcha" tercer mejor bombón de Asturias / Confitería Rialto

¿Qué diferencia al bombón “Parcha” de otros bombones artesanos del mercado?

Es un bombón diseñado para un campeonato. Lleva cuatro texturas que, normalmente, en una confitería o bombonería no se suelen elaborar ese tipo de bombones porque llevan mucho trabajo crearlos. Son difíciles porque conllevan mucho trabajo, más de lo normal. Entonces la producción es más costosa.

¿El bombón estará disponible en los mostradores de Rialto junto a las famosas Moscovitas?

Sí, sí, claro, sin duda.

¿Qué le diría a quienes todavía no han probado “Parcha”?

Que vayan a la tienda y lo pidan. Especialmente, si les gusta el café, que supongo que es lo más difícil que no le pueda gustar al público. Pero, sin duda, que lo prueben.

¿Este premio demuestra que Rialto es mucho más que las Moscovitas?

Sí, por supuesto.