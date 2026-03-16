El PSOE pide que se replantee el proyecto para recuperar la Fábrica de Gas de Oviedo

El PSOE acusó este lunes al Alcalde, Alfredo Canteli, de actuar como «agente comercial» de la empresa Ginkgo, el fondo propietario de la Fábrica de Gas, en el proyecto urbanístico con el que quiere recuperar dichos terrenos. Los socialistas reclaman al gobierno local que reconduzca el planteamiento actual para hacerlo «compatible con la protección del patrimonio industrial» y con los criterios establecidos por la Dirección General de Patrimonio del Principado. «Lo que necesitamos es parar, reflexionar y diseñar un plan viable que permita recuperar la Fábrica de Gas como un espacio dinamizador para la ciudad, pero protegiendo los elementos que conforman su identidad y su memoria», defiende el portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza.

Desde las filas socialistas advierten de que la situación del ámbito está abocada a «un bloqueo y un callejón sin salida» si el Ayuntamiento continúa impulsando un proyecto que, según explica el grupo municipal, entra de forma reiterada en conflicto con los informes técnicos emitidos por el Gobierno autonómico. A su juicio, insistir en el mismo planteamiento solo retrasará la recuperación de «un espacio estratégico».

Llaneza subraya que el PSOE comparte la necesidad de desarrollar urbanísticamente la Fábrica de Gas, pero defiende que ese proceso debe realizarse respetando los elementos patrimoniales existentes. «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo: queremos una solución para la Fábrica de Gas, pero ajustada a las directrices de conservación del patrimonio y al respeto que merece nuestro patrimonio industrial», afirmó el portavoz socialista, quien insistió en la importancia de encontrar un equilibrio entre desarrollo urbano y conservación histórica.

En este sentido, recordó que Oviedo aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura, un objetivo que, en su opinión, exige coherencia en la defensa del legado histórico de la ciudad. «No se puede aspirar a una capitalidad cultural mientras se plantea eliminar o poner en peligro piezas fundamentales de nuestro patrimonio», señaló Llaneza, quien consideró que la protección del pasado industrial debe formar parte del relato cultural de la ciudad.

Informe «duro»

Por su parte, el concejal socialista Juan Álvarez destacó el papel que está desempeñando la Consejería de Cultura, especialmente a través de la Dirección General de Patrimonio, en la defensa de los valores patrimoniales del ámbito. Según explicó, el último informe emitido por este organismo es «duro» y «muy claro» desde el punto de vista técnico y jurídico, al reafirmar las salvaguardas patrimoniales ya señaladas en documentos anteriores.

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Entre esas líneas rojas figuran la imposibilidad de construir en el interior del gasómetro, la obligación de preservar la marquesina de la Fábrica de Gas, el respeto a las alturas de la calle Paraíso y la protección de elementos como la nave de la Popular Ovetense o el edificio de azulejos azules de esa misma calle. n