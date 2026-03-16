Más quejas en el polideportivo de El Cristo, en Oviedo: los usuarios denuncian cancelaciones en las clases de tenis

El malestar entre los usuarios del complejo deportivo de El Cristo, en Oviedo, suma un nuevo episodio. Un grupo de alumnos de las clases de tenis denuncia la cancelación de varias sesiones tras la baja de su profesor, una situación que, aseguran, se mantiene sin que se haya designado un sustituto.

Según explican los afectados, durante las primeras jornadas acudió una profesora sustituta, pero posteriormente las clases dejaron de impartirse sin que se ofreciera una alternativa clara a los alumnos. Los usuarios afirman que la suspensión se comunicó mediante un cartel colocado en las instalaciones.

El grupo ha presentado una hoja de reclamaciones después de que, según señalan, la dirección del centro no les ofreciera una solución. Los alumnos recuerdan que el curso ya está abonado y reclaman que se garantice la continuidad de la actividad mediante un profesor sustituto. Además, algunos de los participantes expresan su temor a que la actividad pueda desaparecer definitivamente, una posibilidad que, aseguran, circula como comentario entre usuarios del centro en las últimas semanas.

El conflicto

Este nuevo conflicto se produce apenas unos días después de que familias de la Escuela de Natación y otros abonados del polideportivo hicieran público su descontento con la situación del complejo. En aquel comunicado denunciaban el progresivo deterioro de las instalaciones, con taquillas rotas, humedades, máquinas antiguas o goteras, además de problemas en la gestión diaria del recinto.

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Los usuarios reclamaban entonces explicaciones a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, así como un plan urgente de mantenimiento y mejoras para una instalación muy utilizada por familias, deportistas y centros educativos de la ciudad. Ahora, las quejas por la suspensión de las clases de tenis se suman a ese clima de creciente descontento entre los abonados del centro deportivo.