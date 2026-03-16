Tradición e innovación pedagógica para formar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas

El Colegio de la Inmaculada, fundado en 1890 por la Compañía de Jesús, es un centro concertado que ofrece una formación integral basada en la pedagogía ignaciana, con una tradición educativa de más de cuatro siglos. El propósito del colegio es acompañar a cada uno de los alumnos y alumnas para encontrar su lugar en el mundo, desarrollando al máximo sus talentos al servicio de los demás.

La Inmaculada busca la excelencia humana y académica mediante el Proyecto Pedagógico MAGIS. Un proyecto, en constante evolución en un mundo cambiante, que pone al alumno en el centro, lo convierte en protagonista activo de su propio aprendizaje, con ganas de saber, consciente de sí mismo, capaz de analizar la realidad y comprometido para construir un mundo mejor. A través de variadas metodologías activas, propias de la educación jesuita, se proporcionan experiencias que facilitan que cada alumno desarrolle al máximo sus capacidades y que dan sentido al aprendizaje a través de la reflexión. El MAGIS integra diversos ámbitos que se desarrollan desde los 3 años, con los entornos de aprendizaje, hasta Bachillerato, etapa en la que se ofertan todas las modalidades, optativas propias y en la que se desarrollan proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento. La participación en intercambios internacionales y en proyectos europeos, la sensibilización social y medioambiental son clave para fomentar una ciudadanía global. La puesta en marcha del MAGIS ha supuesto la transformación de los espacios educativos en todas las etapas, con renovadas aulas temáticas al servicio del aprendizaje.

El San Ignacio es un colegio concertado en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y privado en Bachillerato. El centro está autorizado para impartir, tanto el Programa de Enseñanzas Primarias como el Programa Diploma del Bachillerato Internacional. Ocupa el puesto 21º en el informe realizado por el periódico El Mundo sobre "Los 100 mejores colegios de España" en 2026. En el presente curso ha incorporado la primera etapa de Infantil (0-3 años) a su oferta educativa. Como es propio de los colegios de la Compañía de Jesús, busca una formación integral del alumnado en las dimensiones académica, humana y cristiana, y paraescolar.

En la dimensión académica, destaca su preocupación por la renovación pedagógica y la atención a la diversidad. Articula el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la experiencia de la pedagogía ignaciana, la autonomía y la responsabilidad del alumnado; y las metodologías activas, donde se ponen en juego las competencias clave y las transversales de la Ciudadanía Global. El Centro ofrece las tres modalidades de Bachillerato y desarrolla un programa bilingüe en Primaria y Secundaria. El Colegio promueve en el alumnado el uso responsable y equilibrado de los medios analógicos y digitales, cuya utilización se inicia en 5º de Primaria. En la actualidad, se desarrollan los proyectos de innovación educativa de la emisora de radio colegial (Radio CSI) y el Comité Ambiental. En junio de 2025, el colegio obtuvo la Bandera Verde de Ecoescuelas. En la dimensión humana y cristiana ofrece un acompañamiento personalizado del alumnado, a través del tutor, del Equipo de Pastoral y del Departamento de Orientación. Con este fin se realizan celebraciones, convivencias, retiros, campañas de sensibilización social y peregrinaciones. Los alumnos de Bachillerato realizan un servicio social obligatorio en diversas instituciones locales.

En la dimensión paraescolar, se fomenta el deporte (atletismo, voley, fútbol y baloncesto) y se ofrecen variadas actividades complementarias y extraescolares (debate y oratoria, escuela de música, robótica, laboratorio, ajedrez, teatro, artes e idiomas). Es centro examinador de Oxford, Cambridge, Trinity College y DELF. Asimismo, organiza viajes culturales e intercambios en diferentes países europeos. El sentido de comunidad educativa se potencia con una estrecha colaboración con la APA, lo que favorece la participación de las familias en el proyecto de formación integral.