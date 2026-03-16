Tradición e innovación pedagógica para formar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas

El Colegio de la Inmaculada, fundado en 1890 por la Compañía de Jesús, es un centro concertado que ofrece una formación integral basada en la pedagogía ignaciana, con una tradición educativa de más de cuatro siglos. El propósito del colegio es acompañar a cada uno de los alumnos y alumnas para encontrar su lugar en el mundo, desarrollando al máximo sus talentos al servicio de los demás.

La Inmaculada busca la excelencia humana y académica mediante el Proyecto Pedagógico MAGIS. Un proyecto, en constante evolución en un mundo cambiante, que pone al alumno en el centro, lo convierte en protagonista activo de su propio aprendizaje, con ganas de saber, consciente de sí mismo, capaz de analizar la realidad y comprometido para construir un mundo mejor. A través de variadas metodologías activas, propias de la educación jesuita, se proporcionan experiencias que facilitan que cada alumno desarrolle al máximo sus capacidades y que dan sentido al aprendizaje a través de la reflexión.

El MAGIS integra diversos ámbitos que se desarrollan desde los 3 años, con los entornos de aprendizaje, hasta Bachillerato, etapa en la que se ofertan todas las modalidades, optativas propias y en la que se desarrollan proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento. La participación en intercambios internacionales y en proyectos europeos, la sensibilización social y medioambiental son clave para fomentar una ciudadanía global. La puesta en marcha del MAGIS ha supuesto la transformación de los espacios educativos en todas las etapas, con renovadas aulas temáticas al servicio del aprendizaje.