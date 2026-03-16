Unendo, estudiar en el mejor centro de FP de España es posible

En Asturias destaca este centro de Formación Profesional, que por cuarto año consecutivo, ha sido reconocido como el mejor centro de FP de España.

Con el objetivo de que las familias y futuros estudiantes puedan conocer de primera mano este modelo de formación práctica, innovadora y centrada en cada alumno, el centro abrirá sus puertas a partir de este mes de marzo. Será una oportunidad para visitar las instalaciones, descubrir cómo se trabaja en los distintos ciclos formativos y comprobar por qué, por cuarto año consecutivo, Unendo ha sido reconocidos como uno de los centros de Formación Profesional de referencia en España en profesorado, innovación y calidad educativa.

Unendo ofrece formación en sectores con gran demanda laboral, como educación infantil, deporte, informática y sanidad. Para ello, el centro cuenta con instalaciones modernas y equipadas con tecnología de última generación, y espacios adaptados a cada ámbito profesional.

Premio al mejor programa de inserción laboral de España.

El modelo educativo de Unendo ha sido premiado gracias a sus pilares fundamentales: la formación eminentemente práctica y la estrecha relación con empresas líderes de cada sector. Gracias a ello, los estudiantes realizan prácticas en entornos profesionales de alto nivel, facilitando una transición directa al mercado laboral.

La atención individualizada

Es uno de los aspectos que diferencian a este centro, cada alumno recibe orientación personalizada para definir su futuro, con un seguimiento cercano y un acompañamiento que continúa incluso después de finalizar los estudios.

Además, el centro ha sido distinguido con el premio al mejor profesorado de España, un reconocimiento que pone en valor el trabajo de un equipo docente altamente cualificado y comprometido con el desarrollo personal y profesional de cada estudiante.

Un alumno en un momento de la práctica / Cedida a LNE

Por otro lado, estudiar en este centro es accesible gracias a la posibilidad de cursar los estudios de forma gratuita a través de las becas del Ministerio de Educación (Becas MEC), lo que permite que la calidad educativa esté al alcance de todos.

Ven a conocernos

Además, el 25 de junio durante todo el día, tendrán lugar las Jornadas de Orientación de Unendo para que las familias y futuros estudiantes puedan visitar el centro y descubrir de primera mano, una forma diferente de aprender y prepararse para el futuro.

Instalaciones del centro / Cedida a LNE

El objetivo de Unendo es claro: ayudar a cada estudiante a encontrar su camino y desarrollar todo su potencial.