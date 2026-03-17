Las 421 plazas de garaje del parking de Ciudad Naranco son solo para vecinos y trabajadores del barrio
El proceso estará abierto hasta el 16 de abril y limita la compra a una por persona y a un máximo de dos por vivienda
El Ayuntamiento de Oviedo ha iniciado este martes la venta de las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros, en Ciudad Naranco, mediante un sistema de subasta pública al alza. El proceso, que ya había sido anunciado meses atrás, arranca ahora con la apertura del plazo para presentar ofertas, que se prolongará hasta el 16 de abril.
Tal y como se había avanzado, la subasta está restringida a personas empadronadas en el barrio —con al menos tres meses de antigüedad— o que acrediten tener allí su centro de trabajo. Además, solo se podrá adquirir una plaza por persona, con un máximo de dos por vivienda. El precio base de licitación se sitúa en 267,79 euros por metro cuadrado, lo que deja el coste de las plazas ordinarias —de entre 22 y 26 metros cuadrados— en torno a los 5.900 y 7.000 euros. En total, el aparcamiento municipal cuenta con 412 plazas estándar y 9 adaptadas, de mayor tamaño.
Asesoramiento
Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que exige disponer de certificado digital y completar un proceso administrativo que el propio Ayuntamiento ha detallado en una guía práctica. Para facilitar los trámites, el Consistorio ha puesto en marcha una campaña de asesoramiento presencial durante un mes en la Oficina de Vivienda de la calle Cimadevilla y en el cibercentro de La Lila, además de habilitar información específica en la web municipal.
Desde el equipo de gobierno, el concejal Mario Arias ha subrayado que con esta operación se cumple el compromiso de destinar estas plazas a los vecinos del barrio y se da uso a una infraestructura municipal hasta ahora infrautilizada.
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