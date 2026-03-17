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Una acera de dos kilómetros unirá Buenavista con un conocido complejo deportivo de Oviedo

La concejalía de Infraestructuras encarga la redacción del proyecto, que se dividirá en dos fases para atender una histórica reivindicación vecinal

Un vehículo circula por uno de los tramos entre Buenavista y La Pixarra en los que se hará la acera.

Un vehículo circula por uno de los tramos entre Buenavista y La Pixarra en los que se hará la acera. / LUISMA MURIAS

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli acaba de dar el primer paso en firme para resolver una histórica demanda de movilidad peatonal en una de las zonas más periféricas de la ciudad. La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, acaba de adjudicar la contratación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de una acera que unirá el entorno del alto de Buenavista —en las inmediaciones del antiguo hotel La Gruta— con el complejo deportivo de La Pixarra. La actuación, que suma un trazado total de aproximadamente dos kilómetros, busca dotar de seguridad a los peatones en la margen derecha de la carretera en dirección salida de la capital.

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Según consta en la memoria justificativa del contrato, fechada a mediados del pasado mes, el consistorio ha optado por una división estratégica del plan de obra en dos fases diferenciadas. La primera de ellas contempla el tramo entre la plaza de Occidente y la urbanización Los Pinos, con una longitud de unos 750 metros. La segunda fase, de mayor envergadura, cubrirá los 1,3 kilómetros restantes desde la citada urbanización hasta las instalaciones deportivas.

Tres meses

El contrato para definir técnicamente estas obras cuenta con un presupuesto de 17.545 euros (IVA incluido). El ingeniero Rubén Rodríguez Fernández, que ha resultado adjudicatario, tiene ahora un plazo máximo de tres meses para entregar el documento definitivo. Este deberá incluir un levantamiento topográfico detallado de la zona, así como el estudio de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos correspondientes.

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Desde el servicio de Infraestructuras se justifica la necesidad de esta contratación externa ante la falta de «medios personales y materiales» suficientes para redactar el proyecto de forma interna con la celeridad requerida. El objetivo final del ejecutivo municipal es disponer «cuanto antes» de este proyecto para proceder a la licitación de las obras y poder estrenar la nueva conexión peatonal dentro de este mandato.

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