Amigos del Reino Astur estrenan en Oviedo un documental inmersivo sobre la apertura de la Cámara Santa

Oviedo acogerá este fin de semana el II Encuentro de Embajadores del Reino Astur, una cita que reunirá a representantes de distintos territorios históricos del antiguo reino y que culminará con el estreno del innovador documental "El Arca Santa. El tesoro de la Cámara", una producción que combina realidad inmersiva, narrativa lineal e inteligencia artificial y que podrá verse con entrada libre en el Auditorio Príncipe Felipe. "Es una forma diferente de acercarse a la historia y a la tecnología, creo que este tipo de propuestas despiertan mucha curiosidad entre todos los públicos", destacó Begoña Gutiérrez, productora del documental.

La capital asturiana, sede del Reino desde el año 791 con Alfonso II el Casto, será escenario los días 21 y 22 de marzo de esta segunda edición organizada por la Asociación de Amigos del Reino Astur (AARA). Las actividades se desarrollarán entre la tarde del sábado y la mañana del domingo en diferentes salas del Auditorio Príncipe Felipe, donde también se ha convocado a los medios de comunicación.

El encuentro congregará a embajadores de León, Salamanca, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Portugal, además de otros representantes y colaboradores vinculados al ámbito académico y cultural. Durante las jornadas también se procederá al nombramiento de nuevos embajadores y a la entrega de diplomas a socios colaboradores de la entidad organizadora.

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar el domingo a mediodía con el estreno del documental "El Arca Santa. El tesoro de la Cámara", una pieza audiovisual de unos quince minutos que apuesta por la innovación tecnológica al integrar diferentes formatos narrativos y herramientas de inteligencia artificial. El proyecto, nacido tras el encuentro de Covadonga en 2025, contó con la participación de diversos expertos, destacando, más allá del equipo de producción, el papel clave de Maite Capín, Julio Ruíz y Pablo Viejo en su desarrollo.

"Es un honor haber participado en este documental. Ser la asesora histórica del proyecto hace que te sientas custodiando el reino con el único objetivo de que no se manipule la memoria y se apueste por una transmisión veraz del conocimiento", señaló Marga Torres, investigadora medievalista de la Universidad de León. "Fue un esfuerzo audiovisual tremendo y una cooperación entre diferentes instituciones muy bonita, tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces", añadió.

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El II Encuentro cuenta con el respaldo de instituciones como el Cabildo de la Catedral de Oviedo y el Ayuntamiento, así como diversas entidades empresariales y culturales. Con esta iniciativa, la AARA busca reforzar la difusión del legado histórico del Reino Astur y consolidar una red de representantes que promuevan su conocimiento en los territorios que un día formaron parte de él.