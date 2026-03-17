Mucho más que un destino de playas: así es la "rebelión" de las Palmas de Gran Canaria, uno de los rivales de Oviedo en su carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031

La carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 ha entrado en su fase decisiva en España. Cuatro ciudades han logrado superar el primer corte del jurado internacional: Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellas se dibuja ahora un diálogo cultural que refleja la diversidad territorial de Europa. La Capital de la Cultura nunca ha sido solo un título. Es una oportunidad para repensar el papel de la cultura en la vida de las ciudades.

Oviedo mira hacia el corazón histórico de Europa. Su propuesta se asienta sobre una tradición cultural sólida, vinculada a su prestigioso patrimonio. En cambio, las Palmas de Gran Canaria, plantea una mirada desde los márgenes. Su candidatura, titulada “Rebelión de la Geografía”, propone no quedarse en los márgenes del relato y repensar el papel de los territorios situados en la periferia del continente. No desde la distancia, sino desde la conexión.

Las Palmas quiere mostrar a Europa algo que a menudo queda oculto tras la imagen turística del archipiélago: que Canarias no es solo un destino de playas. Es también un territorio con un enorme potencial humano, creativo e intelectual.

La rebelión de la geografía

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 se articula precisamente sobre esa idea: una “Rebelión de la Geografía”. No se trata solo de competir por un título cultural. Se trata de cuestionar la forma en la que Europa mira su propio mapa. El anuncio, realizado el pasado viernes 13 de marzo desde el Ministerio de Cultura, confirma que la propuesta atlántica ha logrado situarse en el centro del debate cultural europeo.

No es una cuestión menor. Las Palmas representa algo que pocas ciudades europeas pueden ofrecer: una mirada desde el Atlántico. Una ciudad situada en el último rincón geográfico de Europa, pero al mismo tiempo profundamente conectada con América y África. Un puerto histórico donde han confluido rutas comerciales y culturales durante siglos.

La geografía, en este caso, no se entiende como distancia, sino como un tejido de historias. Quizás esa sea la verdadera esencia de esta “rebelión”. No una confrontación con otras ciudades, sino una invitación a ampliar el mapa cultural de Europa.

Europa necesita también escuchar esas voces

Las Palmas de Gran Canaria vive un momento cultural particularmente fértil. En sus barrios y calles emerge una generación de artistas y creadores que está produciendo una escena diversa y vibrante. Un talento que muchas veces ha tenido que marcharse fuera para encontrar oportunidades de formación o desarrollo profesional. Por eso una candidatura como esta no puede limitarse a programar grandes eventos culturales. Debe ser también un proyecto educativo y social. Un espacio de oportunidades para los jóvenes creadores canarios que desean formarse y desarrollar su trabajo sin tener que abandonar las islas.

La pluralidad artística que existe hoy en Canarias desde las artes visuales hasta la música, desde el teatro hasta la creación digital, constituye uno de los mayores activos de la candidatura. Integrar esa diversidad en el proyecto europeo es una manera de mostrar que la cultura no se produce únicamente en los grandes centros metropolitanos.

Más de doscientos proyectos culturales han sido presentados ya a través de las convocatorias abiertas por la candidatura. Una cifra que refleja la vitalidad de un tejido cultural que no siempre ha tenido la visibilidad que merece dentro del panorama cultural europeo.

Diversidad cultural frente a tradición

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, esa oportunidad tiene una dimensión particularmente significativa. Durante demasiado tiempo, las islas han sido percibidas desde Europa como un destino turístico privilegiado, asociado a sus playas y su clima. Sin embargo, reducir Canarias a esa imagen sería olvidar su enorme potencial humano. La capital de la isla es mucho más que un paisaje. Es una ciudad atravesada por historias migratorias y por una sociedad que ha aprendido a convivir con la diversidad.

Porque Oviedo representa una tradición cultural profundamente arraigada en la historia europea. Y desde Canarias se propone mirar hacia los bordes del continente para descubrir nuevas narrativas culturales. Entre ambas ciudades se abre, en realidad, una conversación sobre qué Europa cultural queremos para el futuro. La decisión final llegará en diciembre de 2026. Hasta entonces, las ciudades finalistas deberán profundizar en sus proyectos y defender ante el jurado europeo el sentido de sus propuestas.

La cultura siempre ha sido una manera de mirar el mundo desde otro lugar. Y pocas ciudades europeas pueden hacerlo desde un lugar tan singular como el Atlántico. Sea cual sea el resultado, el proceso ya ha dejado algo claro: la cultura europea no se escribe en un único lugar. Se construye desde muchas geografías.