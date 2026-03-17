La Fábrica de Gas divide (de nuevo) al PP y al PSOE de Oviedo: "La postura es ridícula"

Una «obsesión» por tratar de detener un «proyecto estratégico vital» para la recuperación y regeneración del casco histórico. Así califica el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, las críticas del PSOE al diseño de futuro de la Fábrica de Gas, propiedad del fondo Ginkgo Advisor. El grupo más votado de la oposición reclama al Ayuntamiento que reconduzca el proyecto para hacerlo compatible con las exigencias del Principado. Sin embargo, el segundo teniente de alcalde señala que esta postura es «ridícula» porque los socialistas presentan como una «relevante novedad» un informe fechado hace siete meses y que fue incorporado en aquel momento al expediente municipal. «El Consejo de Patrimonio se limita a constatar en el documento sus conocidas e indiscutidas competencias legales en el ámbito de los bienes catalogados y elementos protegidos, incluidos los expedientes de ruina referentes a la marquesina y al depósito de campana del gasómetro que actualmente están en trámite».

Además, Cuesta señala que este informe «no aporta ninguna primicia sobre las alturas de los edificios en la calle Paraíso» porque esta decisión «deberá sustanciarse en la modificación vigente del plan especial», donde se analizará tanto la edificabilidad propuesta como la ordenación de los volúmenes planteados. «El Ayuntamiento será el mayor garante de la integración armónica de los nuevos planes con los edificios ya existentes».

Todas estas razones llevan al segundo teniente de alcalde a concluir que en el informe de Cultura «no hay ninguna noticia», pero el PSOE siempre muestra «su impúdica y sonrojante emoción cuando creen que han descubierto algún obstáculo que impida el avance de cualquier actuación impulsada por ese gobierno». «Da igual lo beneficiosa que sea esta actuación para Oviedo; los socialistas acreditan una mezquina forma de entender la política que les condena a una posición de absoluta irrelevancia».

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La descontaminación fue otro de los temas que quiso tratar Cuesta porque califica de «sumamente preocupante el mutismo del PSOE» por estos trabajos, que son clave para que la Fábrica de Gas pueda tener un futuro. «Si no se realizan estas tareas, el recinto quedaría precintado y los espacios totalmente cerrados, sin viviendas, sin zonas verdes y, por supuesto, sin protección del patrimonio». Además, critica que quienes «dan pueriles lecciones sobre eficiencia, sostenibilidad y ambientalismo no se hayan manifestado jamás sobre la imperiosa necesidad de continuar con unos trabajos requeridos bajo apercibimiento por la consejería de Medio Ambiente». «Su postura demuestra su cinismo y su catadura».