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Las familias de la primera escuelina del Principado en Oviedo reclaman la continuidad de las educadoras hasta que acabe el curso

En el centro, que tiene dos sedes, ya se produjeron otros dos cambios desde que abrió, a finales de octubre

Por la izquierda, la consejera de Educación, Eva Ledo; el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la directora de la escuelina, María Acera, durante la inauguración del centro.

Por la izquierda, la consejera de Educación, Eva Ledo; el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la directora de la escuelina, María Acera, durante la inauguración del centro.

Elena Peláez

Oviedo

Las familias de los bebés que acuden a la escuelina Carbayoninos reclaman al Principado que no sustituya a las seis educadoras hasta que acabe el curso. «Sería el tercer cambio desde finales de octubre, cuando abrieron las dos sedes, y los niños lo notan», indican las familias, que han recogido firmas.

Todo se debe a la adjudicación de las plazas fijas. «Mientras en otras etapas educativas los traslados se hacen efectivos en septiembre, en ésta, al depender las contrataciones de la dirección de Empleo Público, no», dicen las familias de la escuelina, que tiene dos sedes, una en las Escuelas Blancas de San Lázaro y otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas.

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Las familias ya contactaron con la Consejería de Educación, pero les dijeron que no dependía de ese departamento y les remitieron a la dirección general de Empleo Público. En esta área regional les señalaron que se aplica el convenio. Pero las familias remarcan que las sustituciones tendrían que aplazarse. El primer cambio de las educadoras de la escuelina Carbayoninos se produjo solo un mes después de ser inaugurado el centro, que abrió con retraso sobre las previsiones previstas.

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