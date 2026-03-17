La fiebre por el fútbol andando llega Oviedo: la capital acogerá un maratón con 250 participantes en estas fechas

Olviden las zancadas de infarto y los esprints agónicos que suelen definir al deporte rey. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, Oviedo se prepara para ser testigo de un fenómeno que está rompiendo todos los moldes establecidos en el fútbol tradicional. El segundo Maratón Federado de Fútbol Andando aterriza en las pistas del Colegio San Ignacio con una premisa que suena a desafío: el que corre, pierde. Más de doscientas cincuenta personas se han alistado ya en esta nueva etapa de una modalidad que, lejos de ser un juego pausado, se ha convertido en el fichaje estrella de la Federación para promover hábitos de vida saludables entre la población adulta.

El reglamento es tan estricto como fascinante. Para saltar al césped, la veteranía es el único requisito indispensable, exigiendo una edad mínima de cuarenta y cinco años para los hombres y de treinta y cinco para las mujeres. La competición no entiende de barreras y se disputará en una vibrante categoría mixta donde la estrategia y el toque de balón valen mucho más que la potencia física. No obstante, la organización también ha previsto cuadros de competición enteramente masculinos y femeninos para dar cabida a toda la demanda de una ciudadanía que ha abrazado el fútbol andando como algo más que un simple pasatiempo dominical.

Más allá de los goles y los marcadores, lo que se juega en el San Ignacio es una batalla contra los grandes males de nuestro tiempo. Las autoridades sanitarias no han tardado en señalar este deporte como una herramienta infalible en la lucha contra el tabaquismo, mientras que los expertos destacan su papel como un catalizador social sin precedentes. En una sociedad que lucha contra la soledad no deseada, el fútbol andando aparece como el antídoto perfecto para fomentar el asociacionismo y devolver a las personas mayores el protagonismo que merecen en el espacio público.

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Oviedo, que este año luce con orgullo el título de Ciudad Europea del Deporte, busca con este evento dejar un legado que trascienda las medallas. No se trata solo de acoger grandes citas internacionales, sino de que cada vecino sienta el deporte como una parte esencial de su día a día. Este maratón es el ejemplo más claro de lo que el Ayuntamiento desea instaurar en la ciudad: una práctica inclusiva que demuestre que el corazón de un futbolista nunca deja de latir con fuerza, aunque sus pies decidan, por una vez, no separarse del suelo.