Herido un motorista en un accidente ocurrido en una de las glorietas más transitadas de Oviedo
El accidente en la plaza Cardenal Tarancón, ocurrido a las tres de la tarde, involucró a un coche y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última.
Herido el conductor de una motocicleta durante un accidente ocurrido alrededor de las tres de la tarde en la plaza Cardenal Tarancón. Los hechos se produjeron cuando un coche circulaba por el carril central, procedente de la calle Adelantado de La Florida, y se disponía a salir hacia la autopista. De repente, el ciclomotor circulaba por el carril exterior para seguir su trayectoria. Fue entonces cuando ambos colisionaron.
El motorista fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a bordo de una ambulancia de soporte vital. Además, la motocicleta sufrió daños en todo el lateral izquierdo. En el coche viajaban una mujer y un hombre. Ninguno de los dos requirió asistencia sanitaria y pudieron abandonar el lugar de los hechos por su propio pie. El automóvil sufrió daños en el lateral derecho, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico durante la intervención de los sanitarios y realizaron el correspondiente atestado.
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