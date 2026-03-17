Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Herido un motorista en un accidente ocurrido en una de las glorietas más transitadas de Oviedo

El accidente en la plaza Cardenal Tarancón, ocurrido a las tres de la tarde, involucró a un coche y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última.

Lugar donde ocurrieron los hechos.

Lugar donde ocurrieron los hechos. / Fernando Rodríguez

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Herido el conductor de una motocicleta durante un accidente ocurrido alrededor de las tres de la tarde en la plaza Cardenal Tarancón. Los hechos se produjeron cuando un coche circulaba por el carril central, procedente de la calle Adelantado de La Florida, y se disponía a salir hacia la autopista. De repente, el ciclomotor circulaba por el carril exterior para seguir su trayectoria. Fue entonces cuando ambos colisionaron.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El motorista fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a bordo de una ambulancia de soporte vital. Además, la motocicleta sufrió daños en todo el lateral izquierdo. En el coche viajaban una mujer y un hombre. Ninguno de los dos requirió asistencia sanitaria y pudieron abandonar el lugar de los hechos por su propio pie. El automóvil sufrió daños en el lateral derecho, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico durante la intervención de los sanitarios y realizaron el correspondiente atestado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  3. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
  4. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: «Las cenizas de mi padre están en la iglesia de los Dominicos»
  5. El nuevo aliado de los conductores en Oviedo: este es el sistema que estrenarán todos los semáforos con fotorrojo
  6. Oviedo despide a Eloína Fernández, la esposa del exalcalde de Oviedo Antonio Masip, 'una mujer culta y comprometida
  7. El congreso que reunirá a líderes mundiales en Oviedo la próxima semana
  8. El Centro Asturiano de Oviedo alcanza un acuerdo con una firma internacional para vestir a sus secciones deportivas

Oviedo cambia la magia por la tentación: la antigua tienda de Harry Potter reabre este sábado repartiendo porciones de tarta gratis

Oviedo cambia la magia por la tentación: la antigua tienda de Harry Potter reabre este sábado repartiendo porciones de tarta gratis

La Semana Santa de Oviedo en forma de exposición: estas son las fechas para observar el patrimonio de las cofradías

La Semana Santa de Oviedo en forma de exposición: estas son las fechas para observar el patrimonio de las cofradías

Las 421 plazas de garaje del parking de Ciudad Naranco son solo para vecinos y trabajadores del barrio

Las 421 plazas de garaje del parking de Ciudad Naranco son solo para vecinos y trabajadores del barrio

Herido un motorista en un accidente ocurrido en una de las glorietas más transitadas de Oviedo

Herido un motorista en un accidente ocurrido en una de las glorietas más transitadas de Oviedo

Un "ajuste" motivado por las lluvias caídas este mes ralentiza la obra de la entrada a Oviedo por la rotonda de Luis Oliver

Un "ajuste" motivado por las lluvias caídas este mes ralentiza la obra de la entrada a Oviedo por la rotonda de Luis Oliver

Pruebas de idiomas, exámenes y entrevistas personales: los requisitos exigidos por la Alfonso X para sus futuros alumnos

Pruebas de idiomas, exámenes y entrevistas personales: los requisitos exigidos por la Alfonso X para sus futuros alumnos

Prestigiosos estudios de todo el país ya se interesan por el concurso de ideas de La Vega: se repartirán 80.000 euros en premios

Prestigiosos estudios de todo el país ya se interesan por el concurso de ideas de La Vega: se repartirán 80.000 euros en premios

Mucho más que un destino de playas: así es la "rebelión" de las Palmas de Gran Canaria, uno de los rivales de Oviedo en su carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Mucho más que un destino de playas: así es la "rebelión" de las Palmas de Gran Canaria, uno de los rivales de Oviedo en su carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031
Tracking Pixel Contents