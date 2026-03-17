Lumbreras reivindica a la escritora Dolores Medio
"Todo ovetense debería haber leído ‘La Regenta’ y ‘Nosotros, los Rivero’", dice el ganador del "Juan Uría"
Daniel Lumbreras Martínez, ganador del premio "Juan Uría Ríu" de Investigación 2024 por su trabajo sobre "Nosotros, los Rivero", reivindicó ayer, durante la presentación de su libro en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, a su autora, la escritora ovetense Dolores Medio, a la altura, dijo, de figuras como Carmen Laforet o Ana María Matute.
En su ensayo, "Nosotros, los Rivero. Historia, vicisitudes y efectos de la (auto)censura", Lumbreras repasa la génesis y el desarrollo de una novela que, según sus palabras, "no es arqueología", dada la proximidad de los hechos que relata y la familiaridad con sus escenarios. "Todo ovetense debería haber leído dos novelas: ‘La Regenta’ y ‘Nosotros, los Rivero’", opinó.
En el acto, el ganador del Juan Uría estuvo acompañado por el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García, y fue presentado por la profesora de la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo Concha de la Hoz.
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