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Un ajuste sobre el terreno paraliza dos semanas la obra de la rotonda del Luis Oliver, que arrancará de nuevo este miércoles

El Principado explica que las fuertes lluvias registradas a principios de este mes han obligado a realizar cambios y que a lo largo de estos días se ha trabajado en el diseño y el cálculo de esas nuevas actuaciones en el túnel de acceso a Ciudad Naranco

Las obras de Luis Oliver sin máquinas ni trabajadores.

Las obras de Luis Oliver sin máquinas ni trabajadores. / F. V.

Félix Vallina

Félix Vallina

Las obras del nuevo acceso a Ciudad Naranco desde la autovía AS-II llevan al menos dos semanas sin actividad visible y han sufrido una ralentización por "motivos técnicos", según explican fuentes de la Consejería de Movilidad. Según aseguran desde el Principado, las máquinas y operarios han tenido que cesar su actividad porque ha sido necesario "introducir ajustes" en el proyecto debido a las intensas lluvias que se registraron en Asturias a principios de este mes.

El Gobierno regional sostiene que la situación "no responde a una paralización" de la obra, sino a la necesidad de introducir cambios en las actuaciones previstas inicialmente, unas modificaciones que se llevan a cabo a nivel técnico y que son necesarias para garantizar la continuidad de la obra civil.

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En concreto, las precipitaciones han obligado a levantar un terraplén de grava para garantizar la estabilidad del talud sobre el que discurre la plataforma ferroviaria, en la zona donde se ejecutará el paso que permitirá conectar la autovía con la calle Ernesto Winter Blanco.

Ese refuerzo del terreno ha hecho necesario ampliar la losa de hormigón construida como base para el deslizamiento del marco prefabricado que conformará el túnel del nuevo acceso. Durante los últimos días, los trabajos se han centrado en el diseño y cálculo de esa modificación. Una vez completados estos ajustes, está previsto que la obra civil recupere el ritmo a lo largo de esta misma semana, con el avance de una de las fases más delicadas del proyecto. De hecho, fuentes municipales aseguran que las máquinas volverán a trabajar este mismo miércoles.

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La actuación cuenta con un presupuesto de 4,06 millones de euros y tiene como objetivo crear un acceso directo desde la AS-II hacia Ciudad Naranco, una conexión que permitirá aliviar el tráfico en la entrada oeste de Oviedo. Mientras avanzan los trabajos, permanece cortado el carril de subida desde la glorieta de Luis Oliver, junto a Fundoma, una restricción que se prolongará aproximadamente durante un año. El carril de salida desde el barrio continúa abierto al tráfico.

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