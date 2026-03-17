La movilidad del futuro esprinta en Oviedo: la ciudad estrenará en Semana Santa este nuevo carril bici

La movilidad urbana de Oviedo esprinta hacia el futuro. A unos metros de la iglesia de Santullano, entre el ruido de los motores y el flujo constante de vehículos, varias máquinas trabajaban este lunes sobre uno de los dos carriles cortados para la ocasión. Operarios y maquinaria anunciaban el avance de una actuación que aspira a cambiar la forma de recorrer la ciudad a partir de esta Semana Santa: el nuevo carril bici que conectará la plaza de la Cruz Roja con la glorieta del Palacio de los Deportes y el parque lineal hasta Guillén Lafuerza.

Sobre el asfalto recién extendido, los trabajadores se afanaban en las tareas previas al pintado del nuevo itinerario ciclista de 325 metros. El carril ya está marcado en color granate, un tono ya habitual en las infraestructuras de este tipo, para conectar el centro de la ciudad con el corredor verde que arranca en las inmediaciones del Palacio y se prolonga por el parque lineal de Santullano.

Las obras, que costarán 157.000 euros, se concentran en estos días en el tramo comprendido entre las glorietas de la Cruz Roja y del Palacio de los Deportes, donde la empresa adjudicataria apura los últimos trabajos de señalización y la instalación del separador que delimitará el carril bici en el lado de la iglesia de San Julián de los Prados.

Vía peatonal

Mientras en un lado de la calzada se perfila el espacio reservado para las bicicletas, en el sentido contrario, sobre el arcén de salida, se construirá una acera peatonal también de 2,20 metros que enlazará la calle Marcelino Fernández con la glorieta de Ángel Cañedo, discurriendo junto a la fábrica de armas de La Vega.

La intervención forma parte de la estrategia municipal para ampliar la red ciclable de Oviedo y sumar nuevos tramos a un itinerario cada vez más continuo. Cuando concluyan las obras, el nuevo carril permitirá enlazar la plaza de la Cruz Roja con el parque lineal y completar un recorrido de unos 4,5 kilómetros de ida y vuelta entre este punto y el «arpa» de Guillén Lafuerza.

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El contrato fija finales de marzo como plazo para terminar los trabajos, aunque en el Ayuntamiento confían en que el itinerario pueda estar plenamente operativo para la Semana Santa, si el ritmo de obra se mantiene durante las próximas semanas. De cumplirse esa previsión, el acceso oriental de Oviedo sumará pronto una nueva forma de entrada a la ciudad: silenciosa, rodada y teñida de granate.