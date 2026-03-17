Nueva propuesta para resucitar El Asturcón de Oviedo: un gran centro deportivo y ambiental

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha presentado este martes una ambiciosa hoja de ruta para rescatar el recinto de El Asturcón de su actual infrautilización. La formación busca transformar estas instalaciones de 300.000 metros cuadrados en un Centro Deportivo y de Naturaleza que sirva de "eje estratégico" para la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031. Según ha manifestado el portavoz, el entorno natural de "El Asturcón posee las mejores condiciones para reforzar la imagen de Oviedo" como ciudad verde y deportiva al situarse junto al monte Naranco y el río Nora.

La propuesta de Izquierda Unida pone el foco en la necesidad de rentabilizar un equipamiento que costó veinticuatro millones de euros y que permanece bajo un uso muy limitado desde hace casi una década. Actualmente, el recinto solo acoge actividades puntuales como planes de empleo, pruebas hípicas menores o actos ganaderos, una situación que Llamazares considera "necesario revertir de forma inmediata". Bajo el lema "Nuestra Propuesta", el portavoz ha señalado que después de un proyecto ecuestre fallido no se debe aplazar más la transformación de este espacio en un centro de formación e investigación sostenible que revitalice su ubicación privilegiada.

El plan diseñado por el grupo municipal se estructura en diversas áreas de actuación que reorientan el complejo hacia una ciudad deportiva con enfoque en la sostenibilidad y un espacio multidisciplinar para el ocio al aire libre. La iniciativa contempla convertir El Asturcón en un referente cultural y educativo especializado en energías renovables, agricultura ecológica y cambio climático, estableciendo alianzas estratégicas con la Universidad de Oviedo y centros de Formación Profesional. Asimismo, se plantea la creación de "un parque de investigación agroecológica" en colaboración con el sector primario y un centro de innovación dedicado exclusivamente al turismo sostenible.

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Mediante este ruego oficial, IU-Convocatoria por Oviedo insta al equipo de gobierno a programar la reapertura y reordenación de las instalaciones para integrarlas plenamente en el proyecto de Ciudad del Deporte. El objetivo final es que El Asturcón recupere su valor público mediante una diversidad de usos deportivos y ambientales que conecten el núcleo urbano con el medio natural, garantizando que una inversión millonaria de la ciudad deje de ser un espacio de acceso excepcional para convertirse en "un motor de desarrollo comunitario y sostenibilidad".