De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
"El primer bocado corre de nuestra cuenta", anuncian los impulsores del nuevo negocio especializado en dulces
El centro de Oviedo se prepara para vivir este sábado un evento que va a dejar a más de uno con la boca abierta (y no solo por el hambre). Si pensabas que la magia se había agotado en la Plaza Juan XXIII, estás muy equivocado.
¿Recuerdas las colas kilométricas para conseguir una varita mágica en "El Callejón Oviedón" en el verano de 2024? Pues prepárate, porque el número 7 de la Plaza Juan XXIII vuelve a la carga, pero esta vez el hechizo no se lanza con madera de fénix, sino con azúcar, cremosidad y mucho sabor.
El antiguo santuario de los fans de J.K. Rowling, que deleitó a los incondicionale de la saga desde su apertura en 2024 hasta finales del año pasado, se transforma este sábado 21 de marzo, a partir de las 13.00 horas en el nuevo templo del dulce: Velto Cakes. Y atención, porque su estrategia de desembarco en la capital asturiana es de esas que paralizan el tráfico.
El botín que todos querrán este sábado
Bajo el lema "Hoy peco... contigo", Velto Cakes ha lanzado el órdago definitivo: regalarán 100 porciones de tarta a las primeras 100 personas que crucen su puerta en la inauguración. "El primer bocado corre de nuestra cuenta y sí… las primeras 100 personas tendrán su porción gratis", anuncian desde el establecimiento.
De pociones a "Minis" brutales
Donde antes había un ambiente tenebroso y oscuro fiel a las películas de Harry Potter, ahora nace un espacio diseñado para el disfrute sensorial. Velto Cakes no viene solo a vender tartas; viene a que "elegir tu momento" sea toda una experiencia.
Su carta promete texturas que enganchan y productos extremadamente cuidados, destacando sus "Minis": pequeñas, brutales y perfectas para caer en la tentación sin remordimientos. Ya sea para disfrutar de una porción individual o para llevarte una caja (con el guiño de que es "para compartir"), este local aspira a heredar el tirón inicial de su predecesor y llenar de nuevo la plaza de gente ansiosa por probar algo nuevo.
¿Logrará Velto Cakes superar las colas de la tienda de magia? Todo apunta a que, a partir de las 13:00h de este sábado, Oviedo tendrá un nuevo vicio confesable.
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