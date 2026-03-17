Oviedo, entre las ciudades españolas más seguras para los peatones

Oviedo se encuentra entre las diez ciudades más seguras de España para los peatones. Así lo revela el ‘Estudio sobre la percepción de los peatones en España’, elaborado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, que realizó 3.570 encuestas a personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes. Las conclusiones fueron presentadas este martes en Madrid, donde se señala que Madrid y Barcelona ocupan las dos primeras posiciones del listado. También figuran entre las ciudades más seguras La Coruña y Vitoria.

Más de la mitad de los encuestados considera posible reducir al menos un 50% el número de víctimas mortales y heridos graves por siniestros de tráfico en 2030. Además, creen que su ciudad es más segura para los peatones que otras que conocen, sobre todo por la existencia de muchas calles peatonales (26,7%), porque los conductores respetan las normas (20,8%) y porque los peatones también cumplen la normativa (18,7%).

El estudio recoge también algunas medidas demandadas para aumentar la seguridad peatonal, como mejorar la iluminación en los pasos de cebra (8,06 sobre 10), incrementar las multas a los vehículos que se saltan semáforos en rojo (7,95) y reforzar la señalización en los semáforos (7,58).

Otro de los datos destacados, recogido por Servimedia, es que la mortalidad de peatones en España aumentó en la década pasada, al pasar de 222 fallecidos en 2011 a 247 en 2019 (un 11,3% más). Posteriormente, descendió con la pandemia de la covid-19 (153 fallecidos en 2020) y volvió a repuntar antes de bajar hasta 207 en 2024 (un 16,2% menos que en 2019), según la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque esta cifra es la cuarta más baja de la serie histórica, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, la calificó como “una barbaridad”.

Noticias relacionadas

La evolución de la siniestralidad vial en España aún está lejos de los objetivos marcados para 2030 por Naciones Unidas, la Unión Europea y la DGT. Según los datos oficiales, en 2024 se registraron 12.233 atropellos urbanos, con 207 fallecidos y 1.583 heridos graves. En comparación con 2019, año de referencia, esto supone un descenso del 5% en peatones fallecidos, pero un aumento del 17% en heridos graves.