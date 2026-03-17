Oviedo defiende en Barcelona un nuevo modelo de financiación para los ayuntamientos

La concejala de Economía, Leticia González, participó ayer en el acto titulado «Una financiación local justa para todos», organizado por el Partido Popular en Barcelona. La edil destacó la necesidad de que los ayuntamientos con cuentas saneadas puedan utilizar sus recursos en beneficio directo de los ciudadanos. Este es el caso de Oviedo, ya que actualmente el Consistorio cuenta con un remanente equivalente al 40% del presupuesto.

Sin embargo, la normativa vigente limita la capacidad de las administraciones locales para utilizar estos recursos, lo que dificulta que las ciudades puedan reinvertir sus ahorros en proyectos que respondan a las demandas de los vecinos.

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«Nuestra misión no es acumular dinero en las cuentas municipales, sino gestionar los recursos con responsabilidad para destinarlos al bienestar de los vecinos, a la mejora de la ciudad y a la modernización de nuestras infraestructuras», expuso. Además, calificó de «lamentable que el sanchismo impida utilizar el remanente por culpa de unas reglas fiscales completamente obsoletas» y que destine más de 1.300 millones de euros para pagar un crédito extraordinario en defensa mientras se escuda en «la falsa bandera del no a la guerra». «Los consistorios no somos prioritarios para el Gobierno socialista porque su mayor preocupación es saciar el chantaje de sus socios para mantenerse en el poder», añadió.