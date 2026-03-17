Oviedo rescata "El gitano por amor", una joya olvidada del repertorio lírico español

Oviedo redobla su apuesta por rescatar las "joyas guardadas" del repertorio lírico español con la puesta en escena de "El gitano por amor", una ópera bufa de Manuel García basada en "La gitanilla" de Cervantes. El título, segundo del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, fue presentado este martes en el Teatro Campoamor por el concejal de Cultura, David Álvarez, junto al equipo artístico.

"No solo debemos programar los grandes títulos conocidos, sino también recuperar obras que muestran la riqueza y la dimensión cultural de nuestra lírica", subrayó Álvarez, quien defendió una programación "valiente y comprometida con el patrimonio musical".

El director de escena, Emilio Sagi, destacó el trabajo de adaptación realizado para acercar la obra al público actual. "Hemos tenido que intervenir la partitura para hacer la dramaturgia comprensible al siglo XXI, pero sin perder su esencia", explicó. Sagi definió la ópera como "deliciosa y difícil", y reconoció que el proceso creativo ha sido "tan exigente como divertido". Además, elogió la línea artística de la ciudad: "Oviedo demuestra una vez más que cree en el género lírico y en propuestas que van más allá de lo convencional".

En la misma línea, el director musical, Carlos Aragón, incidió en la complejidad técnica de la partitura. "Es una obra muy exigente para las voces, pero el resultado es una auténtica preciosidad", afirmó. Aragón se mostró convencido de que el público "se va a sorprender y va a disfrutar" de una propuesta poco habitual en los escenarios. Por su parte, el director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Cosme Marina, puso el acento en la calidad del elenco: "Contamos con un reparto estupendo que va a ofrecer una puesta en escena de gran nivel".

Noticias relacionadas

Durante la presentación también hubo espacio para reivindicar el papel cultural de Oviedo, coincidiendo con su candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031. "Oviedo ya es una referencia cultural, más allá de cualquier título", coincidieron Sagi, Aragón y Marina, quienes reclamaron inversiones para el Teatro Campoamor. "El gitano por amor" podrá verse en el Campoamor los días 19 de marzo (19:30 horas) y 21 de marzo (19:00 horas).