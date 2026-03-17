Prestigiosos estudios de todo el país ya se interesan por el concurso de ideas de La Vega: se repartirán 80.000 euros en premios

El concurso de ideas para diseñar el futuro de la fábrica de armas de La Vega suscita el interés de relevantes y prestigiosos estudios a nivel nacional. La concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, espera sacar adelante en los próximos días los pliegos de contratación tras meses de intenso trabajo. Uno de los últimos pasos lo dio el área de Economía, con Leticia González al frente, al tramitar una modificación presupuestaria para disponer del dinero destinado a los premios: 80.000 euros en total.

El convenio firmado entre el Estado, el Principado y el Ayuntamiento recoge que es este último quien debe promover, redactar y tramitar todos los instrumentos necesarios para la reordenación de la fábrica de armas. El proceso elegido por el Consistorio es un concurso dividido en dos fases. En la primera, los expertos en urbanismo presentarán sus anteproyectos, que serán evaluados por un jurado especializado. De su dictamen saldrá un ganador que protagonizará la segunda fase, al encargarse de redactar los documentos técnicos necesarios para ejecutar las obras que permitirán que La Vega vuelva a generar empleo. Este procedimiento se realizará mediante un procedimiento negociado sin publicidad, con un coste estimado de 40.000 euros.

También se repartirán otros 40.000 euros en premios. El segundo clasificado recibirá 20.000 euros, el tercero 10.000 euros y habrá dos accésits de 5.000 euros cada uno.

Las actuaciones realizadas en La Vega hasta ahora han sido de preparación de la parcela. Por un lado, se contrataron los desbroces que permitieron pasar el georradar. ¿El resultado? El 80% del área no presenta potencial significativo, mientras que el 20% requiere verificación arqueológica. Se detectaron restos de gran tamaño y orientación diferente a las naves y otras infraestructuras, lo que obliga a documentarlos y descartar la existencia de restos antiguos. Por ello, se procederá a su excavación.

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Por otro lado, se avanza en la ordenación urbanística. El área de Cuesta lleva meses trabajando en la redacción de la memoria y los pliegos, que fueron presentados durante la constitución de la comisión de seguimiento integrada por Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa, encargada de supervisar el convenio urbanístico firmado en 2024.