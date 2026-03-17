Pruebas de idiomas, exámenes y entrevistas personales: los requisitos exigidos por la Alfonso X para sus futuros alumnos

Exámenes, entrevistas y un análisis detallado de las notas. La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) someterá a sus futuros alumnos de los grados de Medicina y Enfermería a diversas pruebas antes de matricularlos. Todos los interesados en iniciar los estudios, que se impartirán a partir de septiembre en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava, deberán rellenar un cuestionario previo. Los futuros médicos completarán dos pruebas tipo test para demostrar sus conocimientos: una de 30 preguntas de Biología y otra de 20 cuestiones de Química. Posteriormente, se realizará una entrevista personal. Un elemento clave en todo el proceso serán las calificaciones obtenidas en estudios anteriores. El grado de Medicina estará dirigido a estudiantes con título de Bachillerato, Formación Profesional o equivalentes que hayan superado la PAU.

El proceso para los futuros enfermeros será diferente. Tras presentar la solicitud de admisión, deberán entregar toda la documentación requerida, incluidas las notas. Además, se someterán a una prueba de idiomas, un examen competencial y grabarán un vídeo en el que responderán a dos preguntas planteadas por la UAX. Una vez confirmados los 250 estudiantes que estrenarán el centro adscrito, deberán reservar plaza antes de formalizar el pago de la matrícula. Las tasas serán iguales que las de este año.

La UAX está cumpliendo en tiempo y forma todos los trámites administrativos necesarios para su apertura en septiembre. La entidad ya ha cerrado acuerdos con diferentes instituciones para las prácticas. Los alumnos de Medicina y Enfermería realizarán su formación en el Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres y en los centros de salud de Mieres Sur, Pola de Lena y Cabañaquinta. Por su parte, los estudiantes del máster en Urgencias y Emergencias para Profesionales de Enfermería también se formarán en este hospital del área sanitaria VII. El coste por cada alumno tutorizado será de 951,23 euros por curso.

En paralelo, la institución prevé contratar a una veintena de profesores para poner en marcha los estudios. La UAX busca crear una bolsa de talento para incorporar profesionales a un proyecto educativo innovador y en expansión. La oferta de empleo incluye once perfiles distintos, entre ellos el de director del centro, que tendrá una marcada vocación sanitaria. En los próximos años se sumarán los grados de Odontología y Farmacia, además de varios másteres: Urgencias y Emergencias del Adulto, Dirección y Gestión Sanitaria, Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health. También se buscan coordinadores, técnicos, personal administrativo y asesores comerciales.

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Asimismo, continúan las obras para transformar las 33 tiendas y restaurantes del antiguo centro comercial en aulas, despachos y salas de estudio. Los trabajos comenzaron a principios de año y se prolongarán durante un año, ejecutándose por fases. Una parte estará lista para recibir a los primeros estudiantes en septiembre, mientras que la constructora San José dispondrá de un trimestre adicional para finalizar los remates. En total, la UAX invertirá 40 millones de euros en su implantación en Oviedo, donde espera alcanzar los 3.000 alumnos, de los cuales el 30% serán extranjeros. Esta operación generará 6,3 millones de euros para las arcas municipales hasta 2046, mediante un canon anual de 314.600 euros por el alquiler de 14.000 metros cuadrados.