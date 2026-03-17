El PSOE denuncia una “reacción orquestada” de PP e IU contra el pacto de políticas sociales en Oviedo

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, lamentó este martes el rechazo en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales de la moción presentada por su grupo para garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario para la revisión del modelo de acción y atención social en el municipio. "La iniciativa simplemente planteaba asegurar que el acuerdo firmado por la mayoría de grupos municipales el pasado diciembre se materialice dentro de este mandato, evitando retrasos que puedan impedir su aplicación efectiva", señaló Ponga.

Ponga recordó que el PP no ha apoyado ninguna de las propuestas presentadas por el PSOE en la Comisión de Políticas Sociales durante los últimos tres años y criticó que los populares "tienden a caer en un bucle de estudio constante y dilación en el tiempo". Asimismo, la formación socialista calificó de “sorprendente” la negativa de Izquierda Unida y reconoció su decepción, más aún después de que miembros del propio grupo, liderado por Gaspar Llamazares, defendieran en el Pleno la necesidad de agilizar el desarrollo del acuerdo.

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"Hemos asistido a una reacción orquestada del PP e IU para desviar la atención de lo verdaderamente importante: que el acuerdo requiere de presupuesto y personal para ser efectivo. Corremos el riesgo real de finalizar el mandato sin una aplicación efectiva de un acuerdo clave para mejorar las políticas sociales en Oviedo", concluyó Ponga.