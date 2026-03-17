El PSOE quiere que Oviedo forme parte de la red de agua regenerada para usos industriales

El Grupo Municipal Socialista, por medio del edil Juan Álvarez, denunció este martes que es un "sinsentido" que Oviedo no vaya a beneficiarse de la red de agua regenerada destinada a usos industriales y de baldeo. La formación considera que se trata de una infraestructura "clave" para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, eficiente y responsable con los recursos hídricos.

"Es el colmo que un agua que se va a generar en Oviedo, en la depuradora de Villaperi, la vayan a poder usar en condiciones ventajosas industrias de Siero, Avilés o Gijón, pero no las de nuestro municipio", señaló Álvarez.

No es la primera vez que el grupo socialista pone esta infraestructura sobre la mesa, ya propusieron la incorporación de la ciudad a esta red en septiembre de 2023. "Era una oportunidad clave para mejorar la eficiencia hídrica y la sostenibilidad de la ciudad y apoyar nuestro tejido industrial. Hoy vemos cómo esa oportunidad se está perdiendo por la falta de iniciativa del equipo de gobierno de Canteli", aseguró el edil.

Sumarse a esta red supondría una inversión para el Ayuntamiento de unos 50 millones de euros que, a juicio del PSOE, "beneficiará al conjunto del tejido industrial del área central asturiana". Álvarez recalcó que el uso de agua regenerada permitiría reducir el consumo de agua potable, además de generar ahorros económicos y reducir el impacto ambiental.

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La formación planteará mañana en la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras que el equipo de gobierno inicie de manera urgente las gestiones necesarias para que la ciudad pueda incorporarse a esta red. "No podemos permitirnos seguir perdiendo inversiones, oportunidades y competitividad por la inacción del gobierno municipal. No se trata de una cuestión técnica insalvable, sino de falta de gestión, de previsión y de voluntad política", concluyó Álvarez.