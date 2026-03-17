¿Quieres asistir al mayor evento de influencers y creadores de contenido de Asturias? LA NUEVA ESPAÑA sortea 5 entradas para que vivas en directo la Fanmedia Con
Podrás participar en el sorteo hasta el jueves 19 de marzo y si estás suscrito a este periódico
L. L.
Ya queda menos para que el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acoja la primera edición de FanMedia Con, un evento diseñado por creadores y vivido por los fans.
Del 20 al 22 de marzo, más de 100 creadores digitales —que en conjunto superan los 102 millones de seguidores— trasladan al mundo físico comunidades que hasta ahora solo interactuaban online. Gaming, divulgación científica e histórica, cultura geek y pop, cine, música y gastronomía se unen en una programación pensada para vivirla en directo: torneos abiertos, charlas, experiencias inmersivas y encuentros con algunos de los perfiles más influyentes del panorama nacional.
Si quieres vivir esta cita que promete ser histórica, LA NUEVA ESPAÑA te invita sorteando 5 entradas dobles entre sus suscriptores. Para participar solo tienes que completar el programa que aparece a continuación. Si eres el ganador se te comunicará por teléfono o correo electrónico.
- Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
- Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: «Las cenizas de mi padre están en la iglesia de los Dominicos»
- Oviedo despide a Eloína Fernández, la esposa del exalcalde de Oviedo Antonio Masip, 'una mujer culta y comprometida
- El Centro Asturiano de Oviedo alcanza un acuerdo con una firma internacional para vestir a sus secciones deportivas
- Las céntricas calles de Oviedo que están sin luz: no funcionan ni los semáforos ni las farolas y vecinos sin suministro en las viviendas
- Carlos M. Madrid, filósofo y matemático: 'No existe una ciencia, con mayúsculas, que nos diga, de una vez por todas, cómo es el universo