¿Quieres asistir al mayor evento de influencers y creadores de contenido de Asturias? LA NUEVA ESPAÑA sortea 5 entradas para que vivas en directo la Fanmedia Con

Ya queda menos para que el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acoja la primera edición de FanMedia Con, un evento diseñado por creadores y vivido por los fans.

Del 20 al 22 de marzo, más de 100 creadores digitales —que en conjunto superan los 102 millones de seguidores— trasladan al mundo físico comunidades que hasta ahora solo interactuaban online. Gaming, divulgación científica e histórica, cultura geek y pop, cine, música y gastronomía se unen en una programación pensada para vivirla en directo: torneos abiertos, charlas, experiencias inmersivas y encuentros con algunos de los perfiles más influyentes del panorama nacional.

Noticias relacionadas

Si quieres vivir esta cita que promete ser histórica, LA NUEVA ESPAÑA te invita sorteando 5 entradas dobles entre sus suscriptores. Para participar solo tienes que completar el programa que aparece a continuación. Si eres el ganador se te comunicará por teléfono o correo electrónico.