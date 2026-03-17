La Semana Santa de Oviedo en forma de exposición: estas son las fechas para observar el patrimonio de las cofradías
El paso de "La Santa Cena", con sus trece tallas de madera, y la réplica del Cristo de la Resurrección son algunos de los elementos que se pueden admirar en la muestra de las hermandades
La plaza de Trascorrales acoge desde este miércoles y hasta el domingo la tradicional exposición organizada por las cofradías de la Semana Santa. Organizada por la Junta de Hermandades, recorre el patrimonio de las asociaciones que protagonizan los ocho días de pasión.
Entre los elementos que se podrán ver está el paso de «La Santa Cena», que recorre cada Jueves Santo las calles del centro de la ciudad de la mano de la Hermandad de Jesús Cautivo. Se trata de un conjunto escultórico formado por trece tallas de madera que representan a los doce apóstoles y a Jesús, diseñado hace una década por un taller de artesanos madrileño, aunque inspirado en el paso del escultor barroco Francisco Salzillo.
También habrá una réplica del Cristo de la Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Resurrección, que protagonizará dos recorridos. El primero, el Sábado Santo, con la subida de la imagen desde la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en Teatinos, hasta la Catedral. Al día siguiente, Domingo de Resurrección, cerrará las procesiones con el camino de vuelta hasta la calle Bermúdez de Castro. El resto del calendario será igual que otros años, con La Borriquilla abriendo la programación, seguida de Los Estudiantes, Silencio y Santa Cruz, Jesús Nazareno, Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.
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