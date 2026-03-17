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Vox se apunta un tanto con la instalación de cronómetros en los semáforos con fotorrojo de Oviedo

El grupo conservador planteó la medida en la Comisión de Urbanismo del mes pasado al considerar que "es una herramienta útil para reducir frenazos bruscos y mejorar la seguridad"

El fotorrojo de la plaza de Castilla.

El fotorrojo de la plaza de Castilla. / Miki López

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo valoró este martes la instalación de cronómetros en los semáforos con fotorrojo de la ciudad y recordó que es una medida planteada por la formación en la Comisión de Urbanismo del mes pasado. “Planteamos esta iniciativa con el objetivo de extender este sistema a todos los puntos de la ciudad donde existen dispositivos de control semafórico sancionador, al considerar que se trata de una herramienta útil para reducir frenazos bruscos y mejorar la seguridad tanto de conductores como de peatones”, explicó la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora enmarca la actuación en el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un modelo que rechazan por considerarlo “restrictivo” y por su posible impacto en la movilidad y la actividad económica de la ciudad. Asimismo, desde Vox se considera “significativo” que los sistemas de control de paso en rojo hayan estado operativos antes de la instalación de los cronómetros, lo que, a su juicio, refleja una priorización del componente sancionador.

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“Frente a un modelo basado en restricciones y sanciones, Vox defiende una política de movilidad centrada en la mejora de la circulación, la seguridad vial y la libertad de los ovetenses. Es posible avanzar en la mejora de la movilidad urbana sin imponer restricciones innecesarias ni perjudicar a vecinos, trabajadores y comerciantes”, concluyó Peralta.

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