Más de 40 asociaciones de amigos del Camino de toda España se citan en Oviedo para preparar el Xacobeo 2027

La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago celebrará este fin de semana, del 20 al 22 de marzo, su XXXIX Asamblea Nacional en Oviedo, con la participación de más de 40 asociaciones de toda España y alrededor de 170 asistentes.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe, donde el viernes a las 18.30 horas se dará la bienvenida a los participantes, convirtiendo a la capital asturiana en el centro del mundo jacobeo durante esos días.

El sábado se celebrará la Asamblea de presidentes y delegados, mientras que los acompañantes disfrutarán de un programa paralelo con excursiones a Cangas de Onís y Covadonga. La jornada concluirá con una cena de clausura en la que se reconocerá a María Josefa Sanz por «su trayectoria y su compromiso con la divulgación cultural e histórica».

El domingo, tras la misa en la Catedral de Oviedo, los miembros de la Federación pondrán fin a la Asamblea con una comida de despedida.

Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, destacó que el Camino de Santiago goza de «muy buena salud», subrayando especialmente el atractivo del Camino Primitivo que parte de Oviedo.

Campillo también incidió en la necesidad de mejorar el mantenimiento de las rutas y reforzar su señalización, especialmente en Asturias, mientras que el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, defendió el posicionamiento de la ciudad como origen del Camino bajo la marca "Oviedo, origen del Camino".

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Según datos municipales, más de 28.000 peregrinos obtuvieron en 2025 su compostelana tras recorrer el Camino Primitivo, lo que refuerza la tendencia positiva de esta histórica ruta jacobea.