Los almacenes de baterías llegan a Oviedo: la maquinaria pesada ya prepara los terrenos para un almacén pionero en la región

El perfil industrial de la entrada norte de Oviedo ha comenzado a mutar para siempre. El estruendo de las excavadoras y el crujir del ladrillo han sustituido al silencio que durante años reinó en la antigua fábrica de Cemesa. No es una demolición cualquiera; es el primer paso de la nueva transición energética en Asturias. Un amplio despliegue de operarios y maquinaria trabaja ya en el desmantelamiento de la vieja cerámica de Pontón de Vaqueros para abrir paso al proyecto «insignia» de la multinacional Grenergy: su primer gran parque de almacenamiento eléctrico de España.

El recinto es hoy un hervidero de actividad. Las máquinas van «desvalijando» las naves y reduciendo a escombros las instalaciones para limpiar un suelo que, por su calificación industrial y su envidiable cercanía a la subestación de La Estrecha, en La Corredoria, se ha convertido en la «milla de oro» del almacenamiento. Según la compañía, la intención es que el complejo pueda entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2027, tras una inversión que supera los 120 millones de euros.

El proyecto de Grenergy en Oviedo no es uno más en la lista de solicitudes que saturan los despachos del Principado. Es, en palabras de su CEO, David Ruiz de Andrés, la «joya de la corona» de su plataforma europea Greenbox. Con una capacidad total de 600 megavatios hora (MWh) y una potencia de 150 MW, estas baterías funcionarán como un gigantesco pulmón para la red eléctrica: absorberán energía cuando sobre y la soltarán cuando el sistema flaquee, evitando apagones.

Para entender la magnitud: la energía almacenada en Pontón de Vaqueros equivaldría a suministrar electricidad a miles de hogares durante cuatro horas seguidas. El proyecto se divide técnicamente en seis instalaciones, que se distribuirán por la parcela de forma modular, protegidas por sistemas antiincendios.

La viabilidad económica del complejo recibió un espaldarazo definitivo en febrero, cuando Grenergy firmó un tolling financiero a diez años con una gran operador internacional. Este acuerdo, pionero en España, asegura que la instalación tendrá un «cliente» fijo para su capacidad de almacenamiento desde enero de 2028 hasta 2038.

A diferencia de otros proyectos que han topado con la férrea oposición vecinal en la zona rural asturiana, los de Pontón de Vaqueros juegan con ventaja. Al ubicarse en suelo estrictamente industrial, el proyecto ha sorteado los vetos urbanísticos. La distancia a las viviendas es otro factor clave que la empresa ha querido subrayar para calmar ánimos: las baterías estarán a unos 100 metros de Fitoria, 580 de Cuyences y 600 de los bloques de La Corredoria, separadas de los campos de fútbol de Los Castañales por la barrera física de la autovía y las vías del tren.

Con el inicio de las obras, Oviedo se sitúa a la vanguardia de un sector que busca dejar atrás la volatilidad de los precios. Junto a Grenergy, Atlántica Energía también han recibido luz verde para operar en el entorno de La Corredoria. El paisaje de Pontón de Vaqueros, marcado durante décadas por el humo de las chimeneas cerámicas, se prepara ahora para una actividad mucho más silenciosa pero estratégicamente vital. Donde antes se cocía arcilla, ahora se «envasará» electricidad.

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El avance de este proyecto contrasta con la paralización de los planes para construir una instalación similar en Los Arenales. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) decidió el pasado mes frenar la tramitación de los tres parques de baterías proyectados en San Esteban de las Cruces al concluir que los terrenos en los que se pretendían colocar tienen uso ganadero y no son aptos para las instalaciones. Esa condición incluye al proyecto en el ámbito de la suspensión temporal de licencias acordada por el Principado para este tipo de plantas en suelo no urbanizable.