Capitalidad y toponimia en el RIDEA con Xulio Viejo
El lingüista y escritor Xulio Viejo Fernández ofreció ayer, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la conferencia titulada "Ouetum: nome, territoriu y capitalidá. Una historia de palabres", programada dentro del ciclo "L’orixe controvertiu de dellos topónimos asturianos", que coordina el filólogo Ramón d’Andrés.
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