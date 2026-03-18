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Capitalidad y toponimia en el RIDEA con Xulio Viejo

Marta Pérez Toral, también filóloga, que presidió el acto, entre Ramón d’Andrés, a la izquierda, y Xulio Viejo, en la sede del RIDEA.

Marta Pérez Toral, también filóloga, que presidió el acto, entre Ramón d’Andrés, a la izquierda, y Xulio Viejo, en la sede del RIDEA. / LNE

El lingüista y escritor Xulio Viejo Fernández ofreció ayer, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la conferencia titulada "Ouetum: nome, territoriu y capitalidá. Una historia de palabres", programada dentro del ciclo "L’orixe controvertiu de dellos topónimos asturianos", que coordina el filólogo Ramón d’Andrés.

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