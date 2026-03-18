Comercio y tradición se citan en los escaparates de Oviedo por Semana Santa

Comercio y tradición volverán a encontrarse esta primavera en Oviedo con motivo del Concurso de Decoración de Escaparates de Semana Santa 2026, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, en colaboración con la Hermandad de Los Estudiantes. El certamen, que cuenta además con el respaldo económico de Caja Rural de Asturias y la difusión de la Asociación de Comercio de Asturias (ACOA), busca dinamizar la actividad comercial y reforzar el ambiente propio de estas fechas en la capital asturiana, donde la Semana Santa mantiene un profundo arraigo.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 27 de marzo, fecha a partir de la cual los establecimientos participantes deberán exhibir sus propuestas decorativas en los escaparates. Estas podrán visitarse entre el 27 de marzo y el 5 de abril, ofreciendo a vecinos y visitantes un recorrido por la creatividad y el compromiso del comercio local. El jurado concederá tres premios económicos: un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 200 euros, todos ellos acompañados de diploma y trofeo.

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La concejala de Economía, Leticia González, animó a la ciudadanía a implicarse en la iniciativa y disfrutar del resultado: “Invitamos a todos los ovetenses y a quienes nos visiten a pasear por la ciudad para admirar los escaparates que participan en esta propuesta, que pone en valor una fecha tan arraigada como es la Semana Santa”. Desde el Consistorio destacan que este tipo de acciones contribuyen no solo a embellecer las calles, sino también a fortalecer el tejido comercial y a fomentar la participación activa en la vida cultural de la ciudad.