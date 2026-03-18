Un conocido gimnasio y una empresa de fabricación de diamantes: las dos novedades para el edificio diseñado por Santiago Calatrava en Oviedo

Un gimnasio de la mano del grupo Metropolitan y la empresa de diamantes Nanoker. Estas son las dos nuevas incorporaciones que habrá en el antiguo centro comercial del Calatrava, en Buenavista. El anuncio lo hizo este miércoles el alcalde, Alfredo Canteli, durante la inauguración de la exposición de Semana Santa en la plaza de Trascorrales. El centro deportivo está presente en once ciudades españolas, entre ellas Gijón, donde las instalaciones se encuentran en los bajos del estadio de El Molinón. Ahora, sumarán la capital asturiana a su plan de aperturas, compartiendo inmueble con la Universidad Alfonso X el Sabio, el gran hospital veterinario de AniCura, el centro social y también con la oferta de la planta superior para la Agencia de Salud Pública.

Por su parte, Nanoker, con sede en el polígono de Olloniego, busca crecer en el barrio de Buenavista con una instalación destinada a “pulir diamantes”. “Utilizarán los materiales más modernos que hay en su campo”, adelantó Canteli, quien a renglón seguido se mostró sumamente crítico con las críticas de los grupos de la oposición de PSOE y Vox a las iniciativas impulsadas por el PP.

El primer edil les reprocha que, cuando el Ayuntamiento compró el Calatrava por 4,8 millones de euros, las críticas fueron constantes. “Ahora estoy esperando que algún partido reaccione y diga que tenemos razón. La gente de El Cristo dice que ya no hay un piso libre en la zona ante la cantidad de proyectos que hay. Que sean humildes y reconozcan que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

No fue el único asunto que abordó Canteli. También se refirió a la Fábrica de Gas. El alcalde señaló que “hay gente que no quiere que Oviedo prospere”. “Aquí nos encontramos con inversores dispuestos a comprar el conjunto para descontaminarlo y rentabilizarlo. Es una operación muy bonita en la que se creará un gran parque que integrará totalmente el Oviedo Antiguo, y es normal que se construyan viviendas”. El conflicto sigue centrado en el futuro de la marquesina y el gasómetro. Canteli defiende que ambos elementos están en estado de ruina: “Si pegas un golpe a la obra de Sánchez del Río, se rompe. No es recuperable. ¿Se puede hacer otra exactamente igual? Posiblemente sí, pero no es lo mismo”. Además, recordó que el Ayuntamiento asumirá la nave de la Popular Ovetense para destinarla a fines sociales.

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Sobre el futuro de la fábrica de La Vega, añadió que sería “un regalo para Oviedo” encontrar el conjunto palatino de Alfonso II. “El radar, por desgracia, dice que no está”. No obstante, se realizarán excavaciones para certificar la inexistencia de restos arqueológicos.