Los Estudiantes premian el viernes al arzobispo, Jesús Sanz Montes

El arzobispo, Jesús Sanz Montes, recibirá el viernes el premio «El León de Judá» otorgado por la Hermandad de los Estudiantes. El acto tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Café Chelsea, en la calle Jovellanos. Esta es la segunda edición de un galardón que consiste en la entrega de una réplica del llamador del paso de «Misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia», que procesiona durante la Madrugá del Viernes Santo.

Esta pieza fue diseñada por el escultor cordobés Manuel Luque quien realizó el boceto en barro y fue fabricado en los talleres Orivio de la Torre de Ciudad Real. El acto también servirá para la presentación del cartel de la Semana Santa de esta cofradía, consistente en una fotografía realizada por Juan José Castro Celeiro y titulada «Estudiantes, sentimiento cofrade».