Martín Berasategui, tras ser reconocido en Oviedo: "Soy la persona más contenta del mundo"

Uno, conquistó paladares por todo el mundo. El otro, puso palabras a los sabores. El Auditorio Príncipe Felipe acogió en la tarde de ayer la entrega de los premios «Fomento de la Cocina Asturiana» al cocinero Martín Berasategui y al crítico Rafael García Santos. Garrote puede ser una de las palabras más utilizadas por el primer galardonado. A pesar de recorrer medio mundo viviendo todo tipo de emociones, la jornada de ayer la calificó como sumamente feliz. «Soy la persona más contenta del mundo». Una de las razones de esta alegría fue porque este galardón viene de una tierra como Asturias y donde sus cocineros son una «parte importante de los aplausos que recibimos» a nivel nacional. «Sois una tierra que contagia, que ilusiona y transmite. Os habéis dejado la vida para todo lo que habéis conseguido gastronómicamente». También resaltó que «entre todos hemos hecho que haya un turismo gastronómico que hace muchos años ni soñábamos».

Berasategui siempre tiene en mente a las nuevas generaciones. A ellos les quiere transmitir toda su sabiduría para que el sector de la restauración siga creciendo y la próxima semana presentará un nuevo proyecto donde las estrellas de dentro de unos años serán las protagonistas. «Veo con brillo el futuro», dijo. Sin desvelar más detalles, recordó sus orígenes. Nació en una familia sumamente humilde y desde pequeño tenía un objetivo claro: ser aprendiz de su madre y su tía en la cocina. Ellas al principio no lo vieron bien, pero consiguió su objetivo en el bodegón Alejandro. Hoy en día, el donostiarra tiene doce estrellas Michelin. A pesar de todos estos logros, dice que «admira a las personas que tienen un restaurante». «Ha habido gente que no se ha conformado con solo un establecimiento y ha abierto más. Esta situación es mucho más difícil».

Del garrote a la revolución. Un cambio profundo es lo que pide el crítico Rafael García Santos, que defiende que en los últimos 20 años «no ha habido ningún gran chef a nivel mundial». Según su criterio, ni Dabid Muñoz ha alcanzado el nivel de chefs como Berasategui. Argumenta que esta situación se debe a que los jóvenes «ya no van a aprender a los restaurantes sino a escuelas de cocina donde las clases las dan gente fracasada que no tiene ni idea. Son personas paniaguadas». También justifica que la sociedad ha cambiado. «En todos los imperios sucede que cuando eres pobre luchas dieciséis horas para llegar arriba. Cuando logras el poder, te relajas y disfrutas. Los jóvenes saben usar la tecnología, pero no existe espíritu de sacrificio».

Jubilado desde hace una década, García Santos se ha volcado en el estudio de las tortillas de patata para que «no desaparezca o se vulgarice». Además, anualmente organiza un congreso sobre este manjar que no para de crecer. «En 2022 había 50 variedades; ahora, 180». Unas palabras que pronunció antes de pedir un homenaje a Pedro Morán, presidente de Restaurantes de Fomento de la Cocina Asturiana. «Asturias no sería lo que es hoy sin él o su madre y su hijo nos lo vino a engrandecer».

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Entre los asistentes a la gala estuvo la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, quien explicó que galardonar a ambos es «un orgullo para Asturias» y el concejal del ramo, Alfredo García Quintana, subrayó que los dos son «figuras excepcionales». «Hablar hoy en día de gastronomía es muy fácil porque el camino está allanado gracias a vosotros», subrayó el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el presidente de Otea, Javier Martínez, destacó el buen momento que vive la cocina asturiana.