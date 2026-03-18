Mateo Domenech, el estudiante que participa en tres olimpiadas nacionales

Mateo Domenech, alumno del IES Alfonso II, participó días atrás en Las Rozas (Madrid) en la XLII Olimpiada matemática española y en las próximas semanas viajará a Zaragoza y a Alicante para las pruebas nacionales de Física y de Química. De la competición matemática el estudiante ovetense de 2.º de Bachillerato retornó con una medalla de bronce.

Domenech se clasificó para las Olimpiadas nacionales de las tres materias tras quedar en los primeros puestos en las autonómicas. En Física logró la primera posición y en Química, la tercera. No pudo ir a recoger estos dos premios ya que se entregaron cuando, afirma, «estaba viajando a Madrid» para participar en la prueba de Matemáticas, organizada por la Federación Española de Profesores de Matemáticas (FESPM). Y como los diplomas se entregaron el mismo día y en horarios próximos su padre fue a recoger el de Física y su madre el de Química.

Tres competiciones, sumadas a las tres Olimpiadas regionales, a las que acude Mateo Domenech en un curso en el que se presentará a la Prueba de Acceso a la Universidad. «Aunque estoy preparando la PAU acudiré a las dos Olimpiadas porque me da la posibilidad, además de participar, de viajar y de conocer gente», indica el estudiante del IES Alfonso II.

Para las tres competiciones los alumnos clasificados en Asturias pueden acudir a clases de preparación que impartieron dos profesores universitarios. Para la de Matemáticas «fui un día a la semana, durante mes y medio», dice Domenech, que destaca la implicación en Asturias para ayudar a preparar la prueba.

El año pasado, que acudió también a la Olimpiada nacional matemática, que se celebró en Gijón, «tenía más tiempo» que este curso, en el que está la PAU en el horizonte. Para las pruebas de Química y Física «repasé algunos conceptos de las dos materias y miré el formato de los exámenes», dice.

«Biblioteca tutorizada»

En la Olimpiada matemática nacional Asturias fue la única comunidad con todos sus participantes, que eran tres, premiados en una cita que concede seis medallas de oro, doce de plata y dieciocho de bronce. Mateo Domenech, que en 2024 acudió a la Olimpiada matemática juvenil, terminará en unos meses su formación en el IES Alfonso II para iniciar la etapa universitaria. Quiere estudiar el doble grado de Matemáticas y Física.

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En su instituto participa desde hace varios cursos en el proyecto «Biblioteca tutorizada», que se desarrolla desde hace siete años y que consiste en que un grupo de estudiantes voluntarios ayuda a otros de menor edad a estudiar determinadas asignaturas. Mateo Domenech es uno de los alumnos que acude a la biblioteca del centro educativo una vez por semana y resuelve dudas de Matemáticas de sus compañeros de cursos inferiores. José Manuel Álvarez, su profesor de Matemáticas en este curso, y Julio César Rueda, docente de Tecnología, destacaron que es un «lujo» tener a Mateo Domenech como alumno.