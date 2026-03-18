Mompeán deja de ser asesor del Alcalde para asumir un nuevo rol para la capitalidad cultural de Oviedo

Pepe Mompeán deja de ser asesor del alcalde de Oviedo para asumir un nuevo papel dentro de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El gestor cultural madrileño, hasta ahora coordinador del proyecto y vinculado a Alcaldía, «cambia de rol» para convertirse en una de las piezas clave del equipo en esta nueva fase, según fuentes municipales, todavía pendiente de concretar.

La decisión llega tras superar el primer corte del proceso, en el que Oviedo logró situarse entre las cuatro ciudades finalistas junto a Cáceres, Granada y Las Palmas. Una vez pasada la euforia inicial del pasado viernes, el equipo carbayón afronta ahora una etapa decisiva en la que se reorganizan funciones para reforzar la candidatura de cara al examen final de finales de año.

El objetivo es consolidar el proyecto y preparar tanto la visita del jurado como la documentación definitiva. La candidatura ovetense, articulada en torno al concepto de «Amabilidá», busca posicionarse como un espacio de reflexión y transformación cultural a nivel europeo.

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Con estos ajustes internos, el equipo pretende ganar solidez y competitividad en una carrera cada vez más exigente. La ciudad elegida como Capital Europea de la Cultura 2031 se conocerá en diciembre, en una decisión que marcará el futuro cultural de la ciudad.