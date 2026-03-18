Esta es la nueva "milla de oro" inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas

El despegue inmobiliario de La Manjoya empieza a convertirse en realidad. La maquinaria pesada ha vuelto a la localidad a levantar edificios como consecuencia de una apuesta decidida del grupo madrileño Sonora. Esta promotora, en una alianza estratégica con la constructora asturiana Esfer, acaba de iniciar, con los trabajos para hacer 26 chalets pareados y uno unifamiliar, un ambicioso plan de expansión que contempla la construcción de 566 viviendas en los próximos años, a través de un total de ocho fases constructivas.

Estas primeras construcciones se sitúan en un enclave privilegiado, justo frente al nuevo centro de salud de La Manjoya, pendiente de estreno, y colindantes con el Bosque del Fulminato. Este espacio natural de 81.000 metros cuadrados, protegido y reconvertido en un gran jardín botánico, ofrece a los futuros residentes un pulmón verde inigualable con vistas abiertas a la Sierra del Aramo. Los planes de la promotora pasan por levantar en el medio plazo otras 84 viviendas pareadas, cinco unifamiliares y 450 viviendas repartidas en tres bloques de edificios en altura en parcelas próximas.

El respaldo institucional a este desarrollo es total. El concejal de Planeamiento, Infraestructura y Gestión del Patrimonio, Nacho Cuesta, subraya la importancia de este crecimiento como parte de un plan integral de ciudad. Según explica el edil: «Tal y como nos comprometimos, este será el mandato de la revitalización de la Manjoya, combinando actuaciones públicas de gran trascendencia como el remodelado centro de salud o la reconversión del abandonado bosque del Fulminato en un gran jardín botánico, con la iniciativa privada, que ha impulsado nuevos desarrollos urbanísticos en la zona».Cuesta sostiene que hay «varias promociones inmobiliarias ya en marcha», lo que, a su juicio, «corrobora la capacidad de este equipo de gobierno para atraer importantes inversiones a nuestra ciudad al tiempo que atiende las necesidades de sus vecinos».

La primera fase se centra en un diseño moderno de dos plantas con tres o cuatro dormitorios, donde la eficiencia energética es la protagonista. Gracias a sistemas avanzados de aerotermia, suelo radiante y fachadas ventiladas, estas viviendas buscan atraer a un perfil de comprador que valora el confort sin renunciar al respeto por el medio ambiente

Tras la fase actual de 27 viviendas, la promotora ya tramita las licencias para una segunda promoción de 41 unidades (36 pareadas y 5 unifamiliares) y una tercera de 79 viviendas en un bloque de edificación en altura. El grueso de la densidad residencial vendrá de la mano de la fase 4, con 171 viviendas en altura, y la fase 6, que prevé otras 200 viviendas en bloque, actualmente en trámites de licencia municipal y estudio de detalle. El plan se completa con la fase 5 (40 viviendas pareadas) y la fase 7 (8 pareadas), ambas en proceso de desarrollo de proyecto.

Este crecimiento residencial viene acompañado de una necesaria dotación de servicios para evitar que La Manjoya se convierta en una ciudad dormitorio. Los promotores ya confirman el interés de dos grandes cadenas de supermercados para instalarse en los locales comerciales de la zona. Además, el plan incluye la apertura de una cafetería y, lo que es más relevante para la cohesión social de la zona, la recuperación de «El Poli». Este recinto, que cuenta con bar, piscina y áreas deportivas, ha sido clausurado recientemente para una reforma integral.

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Gracias a estos proyectos, La Manjoya se asoma a un renacimiento inmobiliario impulsado por la inversión privada y la gestión pública, ofreciendo a tan solo cinco minutos del centro de Oviedo un estilo de vida que combina la exclusividad de las parcelas privadas con la conectividad de la urbe. Con precios que parten de los 410.000 euros, la expansión es planteada por la promotora como una oportunidad para el desarrollo de la zona, apostando por unos proyectos inmobiliarios en los que la privacidad, la sostenibilidad y la integración total con el entorno natural de Asturias se plantean como los principales pilares de acción. n