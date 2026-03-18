Oviedo se convierte en capital gastronómica internacional con el concurso "Fogones del Mundo"

Entre aromas que cruzan fronteras y fogones convertidos en punto de encuentro, Oviedo se prepara para saborear el mundo sin salir de la ciudad. La capital asturiana acoge este jueves 19 de marzo el concurso gastronómico intercultural "Fogones del Mundo" 2026, una cita que transformará la Escuela de Hostelería y Turismo de OTEA en un escaparate de culturas a partir de las 16.30 horas. Bajo el sugerente lema "El mundo se cocina aquí", el evento podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube CentroSocialVirtualOviedo, abriendo sus puertas más allá del propio recinto.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Centros Sociales, con la colaboración del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Oviedo. En total, participarán 23 personas procedentes de siete países: República Checa, Francia, Polonia, Italia, España, México y Colombia, en su mayoría estudiantes internacionales vinculados al programa Erasmus+. Además, alumnado de otros países como Haití y Turquía ha mostrado interés en futuras ediciones de la iniciativa.

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Durante la tarde, los equipos competirán en directo en dos categorías: "Sabores del Mundo" (plato principal) y "Postres del Mundo", mientras el público podrá sumarse a un taller de coctelería sin alcohol con degustación incluida, previsto desde las 16.45 horas. El veredicto del jurado llegará entre las 18.30 y las 19.00 horas, momento en el que se entregarán los premios y se pondrá el broche final a la jornada.