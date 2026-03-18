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Oviedo ya huele a incienso: la plaza de Trascorrales acoge la exposición de los históricos enseres de la Semana Santa de Oviedo

La urna del Cristo Yacente y el de "La Santa Cena" son dos de los protagonistas de la muestra protagonizada por seis cofradías

De izquierda a derecha, Alejandra González Roque (Vox); María Romaní García y Graciano Maújo (Resucitado); Rebeca Repiso (Santo Entierro); Paloma Frechilla (Santo Entierro); Luis Alberto Sierra (Resucitado); Soraya Repiso (Santo Entierro), el Alcalde, Alfredo Canteli; el presidente de la Junta de Hermandades, Carlos González; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; Marino Miguel (Boriquilla) y Felipe Díaz-Miranda (Resucitado).

De izquierda a derecha, Alejandra González Roque (Vox); María Romaní García y Graciano Maújo (Resucitado); Rebeca Repiso (Santo Entierro); Paloma Frechilla (Santo Entierro); Luis Alberto Sierra (Resucitado); Soraya Repiso (Santo Entierro), el Alcalde, Alfredo Canteli; el presidente de la Junta de Hermandades, Carlos González; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; Marino Miguel (Boriquilla) y Felipe Díaz-Miranda (Resucitado). / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un libro de constitución de la Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, fechado en 1662, o una campana de 1839 que protagoniza la procesión de La Borriquilla. Estas son algunas de las joyas que se pueden ver desde este miércoles hasta el domingo en la plaza de Trascorrales. La muestra de la Junta de Hermandades y Cofradías fue inaugurada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana. Junto al presidente de la entidad, Carlos García, recorrieron la historia de seis de las siete cofradías que protagonizan los ocho días de Pasión. «Quiero valorar muy positivamente el enorme trabajo que están haciendo las hermandades y que están llevando a la Semana Santa al máximo nivel. Espero que la ciudad vuelva a ser un hervidero de gente que venga a disfrutar de los recorridos», expuso el primer edil.

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La plaza de Trascorrales se divide en dos. En el centro, dos de los pasos que protagonizan la Semana Santa. El primero es la urna de madera recubierta en pan de oro en la que procesiona el Cristo Yacente todos los Viernes Santo, de la mano de veinticuatro costaleras de la Archicofradía. Está escoltado por agentes de la Guardia Civil. El otro es el paso de «La Santa Cena», que recorre cada Jueves Santo las calles del centro de la ciudad de la mano de los niños de la Hermandad de Jesús Cautivo. Se trata de un conjunto escultórico formado por trece tallas de madera que representan a los doce apóstoles y a Jesús.

Rodeando ambas imágenes, se sitúan los seis expositores de las hermandades. En la parte izquierda se encuentra la Archicofradía con su libro de constitución; La Borriquilla, con la histórica campana que recuerda al sonido que convoca al pueblo a los templos; y la del Silencio y la Santa Cruz, con la corona de espinas que porta Jesús en Martes Santo. En la parte derecha está la cofradía del Nazareno, con una réplica de la talla que protagoniza la procesión del Miércoles Santo; la Hermandad del Resucitado muestra diferentes imágenes de la entidad más joven de la Semana Santa ovetense; y Jesús Cautivo exhibe la gran capa granate con detalles dorados que cubre una de las imágenes del recorrido de Jueves Santo.

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Mientras continúan los ensayos por las calles de la capital asturiana, los hoteles siguen sumando reservas sin parar. «Están a tope», adelantó Canteli. Como ventaja, el primer edil señala que Málaga no cuenta con alta velocidad en Semana Santa por el arreglo de un argayo que se produjo hace un mes y afectó a la vía. «La situación está provocando un cierto tirón hacia el norte porque las cosas en Andalucía no están muy bien. Espero que la gente venga a Oviedo, que nos conozcan y que vuelvan». Esencial para asegurar el éxito es que no llueva, pidió el Alcalde.

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