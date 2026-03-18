Las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo cerradas hasta junio por una reforma millonaria

La reforma integral de las piscinas del parque del Oeste entra en una nueva fase con el anuncio de su cierre al público. Según han comunicado fuentes municipales, la instalación permanecerá cerrada desde el 21 de marzo hasta el 30 de junio con motivo de las obras de rehabilitación y mejora que ya están en marcha. La medida coincide con el desarrollo de los trabajos más complejos del proyecto, que obligarán a suspender completamente la actividad durante algo más de tres meses.

La actuación, adjudicada a la empresa Sardalla Española por 2,82 millones de euros, supone una de las inversiones más relevantes en instalaciones deportivas de la ciudad en los últimos años. El objetivo principal es transformar uno de los equipamientos municipales más antiguos y menos eficientes en un espacio moderno, sostenible y preparado para acoger competiciones de ámbito nacional e internacional.

Las obras, con un plazo total de cinco meses, se han organizado en dos fases. Durante las primeras semanas se ha tratado de compatibilizar la intervención con el uso deportivo, aunque con molestias inevitables. Sin embargo, la evolución de los trabajos ha llevado ahora a iniciar la segunda fase, que implica el cierre completo del recinto entre la primavera y comienzos del verano para abordar actuaciones clave en climatización, aislamiento y estructura.

Entre las principales mejoras previstas destaca la renovación de la cubierta para reducir pérdidas térmicas, la sustitución de los sistemas de producción de calor por otros más eficientes y la modernización de la ventilación para mejorar la calidad del aire interior. También se incorporará iluminación de bajo consumo y sistemas inteligentes de control, con los que se prevé alcanzar un ahorro energético cercano al 30%, además de mejorar el confort térmico, visual y acústico de usuarios y deportistas.

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Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de impulso a los equipamientos deportivos, en la que Oviedo ya ha destinado 26 millones de euros al Palacio de los Deportes y 24,4 millones a la futura pista de atletismo cubierta, junto a otras actuaciones. Desde el Ayuntamiento se ha pedido comprensión y colaboración a los usuarios durante el periodo de cierre, subrayando que la reforma permitirá contar con una instalación más eficiente, accesible e inclusiva en el horizonte de la Ciudad Europea del Deporte 2026.