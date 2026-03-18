El Principado incorpora cambios en el proyecto del salón de actos del colegio Gesta

El proyecto de reforma integral del salón de actos del colegio Gesta ha vuelto a la Consejería de Educación tras ser analizado por el servicio de Supervisión del Principado, que depende del área de Vivienda. «Se hicieron una serie de observaciones, en las que se está trabajando» para su incorporación, aseguran fuentes regionales sobre la obra largamente esperada en la dependencia escolar, que lleva diez cursos cerrada.

Educación no ofrece, por ahora, plazos para la puesta en marcha de la reforma integral del salón de actos. Antes de que se licite y se inicie, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo suscribirán un convenio para financiar la obra a partes iguales. El presupuesto que se destinará supera el millón de euros, según las últimas estimaciones.

En los últimos meses, el Principado revisó y actualizó el proyecto de reforma del salón de actos, antes de que lo analizase el servicio de Supervisión. Desde el departamento regional de Educación se remarcó que durante la reparación de la cubierta de la dependencia se detectaron deficiencias, por lo que se tuvieron que realizar «una serie de modificaciones en el proyecto, lo que supuso una tramitación adicional no prevista inicialmente». La inversión en esos trabajos se acercó a los 100.000 euros.

Partida presupuestaria

Para la reforma integral que la comunidad educativa del colegio Gesta demanda se consignaron en el Presupuesto regional de este año 204.805 euros. Esa es la cuantía que los técnicos estiman que se va a poder certificar este año dados los tiempos que conlleva la licitación.

La obra prevista en el centro educativo tiene un plazo de ejecución de seis meses. Esta dependencia fue clausurada al resultar afectada por una plaga de carcoma y también por filtraciones de agua. Diversos obstáculos han impedido que, desde que se dejó de utilizar, se abordase la obra de reparación del salón de actos del centro, que fue inaugurado en 1957 y que cuenta con protección desde 2015.