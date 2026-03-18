El PSOE exige la paralización "inmediata" y la retirada de la subasta de las plazas de aparcamiento de Ferreros II en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo pidió, este miércoles, la paralización "inmediata" y la retirada del proceso de subasta de las plazas del aparcamiento de Ferreros II iniciado por el equipo de gobierno. "No podemos creer que el PP haya puesto en marcha un sistema tan injusto, farragoso y chapucero, salvo que lo que pretenda es que fracase", denunció el edil socialista, Jorge García Monsalve.

El concejal socialista criticó el procedimiento planteado por el equipo de gobierno para la adjudicación de las plazas, al considerar que convierte un recurso público en una "venta al mejor postor", favoreciendo únicamente a quienes cuentan con mayor capacidad económica. En este sentido, recordó que el PSOE ya había advertido de que este modelo no garantiza el acceso en condiciones de igualdad. “Estamos hablando de patrimonio público y no puede gestionarse como si fuera una subasta privada; así solo ganan los que más tienen”, señaló.

Frente a ello, el Grupo Municipal Socialista defiende un modelo alternativo basado en la enajenación individual o el alquiler a largo plazo a precio tasado. El edil también cuestionó la complejidad del proceso diseñado por la Concejalía de Patrimonio, con cientos de páginas de documentación, lo que, a su juicio, desincentiva la participación vecinal. “Se han puesto todas las trabas posibles y muy poca ayuda; así es difícil que los vecinos puedan optar en igualdad”, afirmó García Monsalve, quien reclamó un procedimiento “justo, transparente y orientado al interés general".

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"Estos trámites imposibles y la fijación con llevar el procedimiento a una subasta, nos inclina a pensar que el equipo de gobierno no quiere el éxito de esta iniciativa. No hay que olvidar que los planes iniciales del PP eran vender estas plazas de aparcamiento en lote a especuladores y que solo la presión de vecinos y vecinas y el apoyo de la oposición, frenó esa maniobra", concluyó García Monsalve.