Trubia se suma al pulso cultural con una sesión de ‘Off Teatro’ en el Casino
El taller de lectura dramatizada ‘Voces que interpretan’, impartido por La Westia, acerca la escena al público adulto dentro de una iniciativa que lleva la cultura a nuevos espacios y fomenta la participación
El Teatro Casino de Trubia acogió este miércoles una nueva cita de la iniciativa cultural Off Teatro con el taller de lectura dramatizada ‘Voces que interpretan’, impartido por la compañía La Westia. La actividad, dirigida a público adulto y con entrada libre hasta completar aforo, reunió a varios asistentes en torno a una propuesta participativa que pone el acento en la interpretación y la palabra.
La sesión se enmarca en el programa Off, una iniciativa que busca acercar la cultura a distintos espacios y públicos, sacándola de los circuitos habituales para convertirla en una experiencia más cercana, compartida y viva. Bajo este paraguas, Oviedo se transforma en un escenario diverso donde conviven propuestas artísticas de distinto formato y vocación social.
El ciclo Off Teatro continuará en las próximas semanas con nuevas actividades, como un taller de títeres de luz negra para niños en el Teatro Campoamor (28 de marzo), sesiones de clown en el HUCA dirigidas a menores hospitalizados durante mayo y junio, y el programa ‘El Teatro en tu centro’, que llevará representaciones de pequeño formato a varios centros sociales del municipio.
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