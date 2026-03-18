Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Trubia se suma al pulso cultural con una sesión de ‘Off Teatro’ en el Casino

El taller de lectura dramatizada ‘Voces que interpretan’, impartido por La Westia, acerca la escena al público adulto dentro de una iniciativa que lleva la cultura a nuevos espacios y fomenta la participación

El taller lectura dramatizada, en Trubia.

El taller lectura dramatizada, en Trubia.

Álvaro Faes

Álvaro Faes

El Teatro Casino de Trubia acogió este miércoles una nueva cita de la iniciativa cultural Off Teatro con el taller de lectura dramatizada ‘Voces que interpretan’, impartido por la compañía La Westia. La actividad, dirigida a público adulto y con entrada libre hasta completar aforo, reunió a varios asistentes en torno a una propuesta participativa que pone el acento en la interpretación y la palabra.

La sesión se enmarca en el programa Off, una iniciativa que busca acercar la cultura a distintos espacios y públicos, sacándola de los circuitos habituales para convertirla en una experiencia más cercana, compartida y viva. Bajo este paraguas, Oviedo se transforma en un escenario diverso donde conviven propuestas artísticas de distinto formato y vocación social.

Noticias relacionadas

El ciclo Off Teatro continuará en las próximas semanas con nuevas actividades, como un taller de títeres de luz negra para niños en el Teatro Campoamor (28 de marzo), sesiones de clown en el HUCA dirigidas a menores hospitalizados durante mayo y junio, y el programa ‘El Teatro en tu centro’, que llevará representaciones de pequeño formato a varios centros sociales del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
  3. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  4. De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
  5. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
  6. El nuevo aliado de los conductores en Oviedo: este es el sistema que estrenarán todos los semáforos con fotorrojo
  7. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: «Las cenizas de mi padre están en la iglesia de los Dominicos»
  8. La movilidad del futuro esprinta en Oviedo: la ciudad estrenará en Semana Santa este nuevo carril bici

Mateo Domenech, el estudiante que participa en tres olimpiadas nacionales

Martín Berasategui, tras ser reconocido en Oviedo: "Soy la persona más contenta del mundo"

Martín Berasategui, tras ser reconocido en Oviedo: "Soy la persona más contenta del mundo"

Trubia se suma al pulso cultural con una sesión de ‘Off Teatro’ en el Casino

Trubia se suma al pulso cultural con una sesión de ‘Off Teatro’ en el Casino

Habla en presidente del SIPLA en Asturias, policía local en Oviedo: «No había visto un caso como el de los niños de Fitoria en 25 años de servicio»

Habla en presidente del SIPLA en Asturias, policía local en Oviedo: «No había visto un caso como el de los niños de Fitoria en 25 años de servicio»

Así es el bar más patriota de Oviedo: "Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra"

Así es el bar más patriota de Oviedo: "Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra"

El Principado incorpora cambios en el proyecto del salón de actos del colegio Gesta

Oviedo se convierte en capital gastronómica internacional con el concurso "Fogones del Mundo"

Oviedo se convierte en capital gastronómica internacional con el concurso "Fogones del Mundo"

De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!

De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
Tracking Pixel Contents