Vox denuncia que el PP "mira hacia otro lado" en la gestión del padrón municipal de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció, este miércoles, el rechazo del Partido Popular a su iniciativa para reforzar el control, verificación y actualización del padrón municipal. La formación conservadora defiende que la propuesta estaba fundamentada en datos oficiales del propio Consistorio, con el objetivo de "mejorar la transparencia" y "dotar de medios adicionales a los mecanismos existentes".

"El Partido Popular se escuda en el trabajo de los técnicos para no tomar decisiones políticas. Nadie ha cuestionado el trabajo de la Sección de Estadística. Lo que denunciamos es que el Ayuntamiento no está haciendo lo suficiente", reclamó la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

Según la Memoria Estadística Municipal de 2024, el Ayuntamiento gestionó más de 155.000 trámites padronales. Desde Vox insisten en que su propuesta no excede el marco legal vigente, sino que busca poner sobre la mesa un fenómeno que, lejos de ser coyuntural, adquiere carácter estructural y exige respuestas políticas inmediatas. "El propio Ayuntamiento reconoce que existen bajas de oficio, comprobaciones de residencia e incluso expedientes pendientes. Es decir, el problema existe. Lo que no existe es la voluntad del PP para atajarlo con seriedad", remarcó Peralta.

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"Cada empadronamiento irregular supone un perjuicio directo para los vecinos que cumplen la ley. Y el PP de Canteli, una vez más, ha preferido no molestar antes que actuar. El Grupo Municipal Vox seguirá insistiendo en este asunto y no descarta llevar nuevas iniciativas para garantizar un padrón riguroso, actualizado y ajustado a la realidad", concluyó la portavoz.