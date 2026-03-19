El actor Tom Holland agradece al doctor Spiderman de Asturias su "grandioso trabajo": "Me parece increíble lo que haces"

"Me parece increíble lo que haces. Gracias por hacer un trabajo tan grandioso y difundir el amor". Son palabras del mismísimo Tom Holland, el actor de Spiderman, y van dirigidas al doctor Spiderman asturiano. Santiago Jiménez Treviño, pediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cambia, en sus ratos libres, la bata blanca por el traje azul y rojo del famoso superhéroe para aliviar el sufrimiento a los niños que están ingresados.

Santiago Jiménez, convertido en doctor Spiderman en el HUCA / MARIO C B

Apasionado de los cómics y del cosplay, este ovetense ha sido uno de los 24 fans de Spiderman seleccionados en todo el mundo para difundir fragmentos del tráiler de la nueva película "Brand New Day", que se estrenará en los cines el próximo 31 de julio.

"Lo de participar en el lanzamiento del tráiler y colaborar con el estreno mundial para mí fue increíble", asegura el pediatra asturiano. De hecho, ese vídeo tuvo más de un millón de visualizaciones, "una cosa tremenda". Lo que no se esperaba ni por asomo Santiago Jiménez es que el Spiderman de verdad, el de la gran pantalla, le fuese a enviar un mensaje.

"Hola Santiago. Me parece increíble lo que haces. Gracias por hacer un trabajo tan grandioso y difundir el amor. Realmente aprecio que nos hayas ayudado a lanzar el tráiler de Spiderman: Brand New Day y sigue con el gran trabajo", dice Tom Holland en un vídeo.

Sin palabras

"Podéis imaginar la sensación. Cuando llevas casi 40 años leyendo cómics de Spiderman, viendo todas las películas con ansia, siendo el Spiderman del hospital desde hace 11 años... recibir este mensaje del actor que encarna a Spidey pues... no tengo palabras", asegura Santiago Pérez.

"Sé que muchos diréis que me lo merezco, pero mucha más gente lo merece y no le ha tocado. He tenido la suerte de que Sony se ha fijado en mí, le ha gustado lo que hago, y ha contado conmigo para este evento. Gracias. Para mí es un tegalo increíble", añadió el pediatra a través de sus redes sociales.