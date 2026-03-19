El "batch cooking": la estrategia propuesta para combatir la falta de tiempo y comer sano

El objetivo es lograr que la alimentación sea saludable aunque no se tenga mucho tiempo para cocinar y la opción se denomina “batch cooking”. Sobre este concepto y cómo llevarlo a la práctica disertaron Laura Sánchez y Marina Menéndez, dietistas nutricionistas de Central Lechera Asturiana, en el Palacio de los Deportes en una de las jornadas sobre hábitos alimentarios saludables que se desarrollan desde principios de mes.

“Es una alternativa a la falta de tiempo. Pasamos dos horas cocinando y dejamos preparados ingredientes base para elaborar platos los siguientes días”, explicó Sánchez a los asistentes a la charla organizada por el Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con Central Lechera Asturiana. Los alimentos ya cocinados se guardan en el congelador o en la nevera, dependiendo de cuando se quiera consumir, y se sacan en el momento en que se necesiten, pudiendo acompañarlos con otros.

El “batch cooking”, que significa “cocinar por lotes”, es “una estrategia que nos ayuda a comer saludable”, trasladó Marina Menéndez a las personas que llenaban la sala. Porque al tener poco tiempo, en ocasiones, añadió Sánchez, “se sacrifica la alimentación”.

La planificación es uno de los pilares en los que hicieron hincapié las nutricionistas y el “batch cooking” obedece a ella. También es importante al acudir al supermercado para adquirir los productos que se necesitan, con “una lista de la compra cerrada”. Ingredientes para elaborar platos que tienen que estar compuestos “por un 50% de vegetales, un 25% de proteínas y otro 25% de hidratos de carbono integrales”, señaló Laura Sánchez.

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Las etiquetas

Apuntó la nutricionista que entre los errores más comunes que se cometen al confeccionar el menú figuran “la falta de verduras y hortalizas, el consumo excesivo de alimentos con gran contenido en azúcares y no planificar”. Entre las recomendaciones ofrecidas en la charla figuran la de leer detenidamente las etiquetas de los productos para conocer los ingredientes y “cambiar los cereales refinados por los integrales”, remarcaron. Las nutricionistas hicieron hincapié en que la dieta equilibrada se tiene que complementar con la realización de ejercicio físico.