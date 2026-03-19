El Calatrava de Oviedo, ante 200 millones de ojos: así será el gran evento "influencer" que comienza este viernes en la ciudad

El Calatrava se prepara para cambiar este fin de semana los trajes y las carteras por los «cosplays» y los mandos de consola. Este viernes, a partir de las seis de la tarde, arranca oficialmente la FanMedia Con, el festival que aspira a consolidarse como el gran referente de la cultura digital en el norte de España. Durante tres días, el recinto de Buenavista es el punto de encuentro físico para comunidades que, habitualmente, solo conviven tras el cristal de una pantalla.

El evento, impulsado por el creador asturiano Julio Fernández (TheCorvusClan), reúne a un centenar de creadores de contenido que suman la vertiginosa cifra de 102 millones de seguidores. No es solo una cita para adolescentes: la programación es un híbrido que abarca desde la divulgación científica e histórica hasta los «eSports», pasando por la gastronomía y los juegos de mesa tradicionales.

Despliegue institucional

La inauguración programada para la tarde de este viernes contará con una nutrida representación municipal. El primer teniente de alcalde, Mario Arias, junto a los concejales Alfredo Quintana (Hostelería y Turismo) y Concepción Méndez (Deportes), realizarán el recorrido inaugural por los distintos espacios del festival, que en la primera de sus tres jornadas dará especial protagonismo a los niños.

La actividad no dará tregua la jornada del sábado. A las diez de la mañana está previsto que el presidente del Principado, Adrián Barbón, participe en el panel «Desayuno con Liantes», mientras que a mediodía será el turno de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, quien visitará el recinto para pulsar el ambiente de una cita que ya en su presentación contó con el «visto bueno» del mismísimo Darth Vader.

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Con las entradas ya disponibles a través de la plataforma del evento y en la web de Vivaticket, la FanMedia Con calienta motores para transformar Oviedo en un plató gigante donde los videojuegos, los influencers y, en definitiva, el rol y la cultura «fan» serán los protagonistas absolutos hasta el domingo.